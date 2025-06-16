Ключові поради тут – думати про рішення, рухаючись вперед повільно, і не піддаватися розчаруванню або самообману. Будьте обережні з вибухами емоцій, бо люди навколо також будуть більш нервовими та імпульсивними. Далі читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі, що впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 16 червня до 22 червня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня).

Всесвіт робить Овнів зараз більш гедоністичними. Ймовірно, ви відчуєте потребу потішити себе трохи більше, ніж зазвичай. Це може стосуватися матеріальних благ, бажаних речей або навіть їжі.

У цей час ви будете мати більше щастя у грошах та доходах, тож якщо хочете знайти способи заробити трохи більше – беріться за справу.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Тельці, зараз усі погляди прикуті до вас. Це чудовий період, щоб зосередитися на покращенні себе і свого життя.

Стосунки та романтика також зараз для вас – сфери з удачею, і байдуже, чи ви самотні, чи у парі. Тож відкрийте свою душу бажанням свого серця.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Цього тижня, Близнюки, ви відчуваєте потребу відступити на крок назад і поміркувати, особливо про стосунки та інтимне життя. Якщо ви самотні, то це не найкращий час для пошуку особливої людини.

Але це може бути позитивний період для духовного зцілення. Якщо ви у стосунках, то проведення часу за закритими дверима може бути досить приємним.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Раки, для вас зараз головне – популярність. Скоро починається сезон ваших днів народжень, і космос прихильний до вас. Ви можете відчути велике задоволення від відвідування заходів, проведення часу з друзями або розширення свого соціального кола.

Це також чудовий період, щоб просити про послуги. Цікаво, що дуже вдалим може бути знайомство з новою людиною онлайн.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Леви, ви відчуєте приємне визнання. Це може бути час, коли люди буквально аплодують вам та несуть лаврові вінки на вашу голову. Кар'єра та професійні справи матимуть додатковий шарм – це чудовий період, щоб розпочати нову справу, спробувати вразити VIP-персон, прагнути слави або подати заявку на кращу роботу.

Для самотніх зараз можуть добре скластися знайомства.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Всесвіт заохочує вас вийти за межі зони комфорту, Діви. Велике задоволення принесе вам виконання справ, які виходять за межі вашої рутини. Якщо ви у стосунках, зараз чудовий час, щоб відкрити для себе нові горизонти.

Самотнім тиждень також сподобається, та розгляньте можливість зустрічатися з кимось з іншого середовища або з кимось, хто зазвичай не є вашим типажем.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

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Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Цього тижня, Терези, ви будете мати магнетичний вплив у декількох різних аспектах. Ваша чуттєва сторона буде особливо сильною, а ваша інтимна сторона може досягти найвищого рівня.

Також з'явиться позитивний потік у великих фінансових питаннях, чи то про премії або виплати, чи то про збільшення доходу вашої пари.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

На цей момент Всесвіт ідеально налаштований на всі ваші стосунки, Скорпіони. Зв'язки, особисті чи професійні, будуть більш плавними та узгодженими, тож можете будувати важливі плани.

Люди готові ставитися до вас більш прихильно, тому зараз також хороший час для прохання про послугу або переговорів. Якщо ви самотні, на шляху може з'явитися хтось із потенціалом для тривалих стосунків.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Зараз життя має текти в більш спокійному темпі, Стрільці. Ви можете відчувати набагато кращий баланс між роботою та особистим життям. Ситуації на роботі, з клієнтами або колегами, можуть приносити більше радості.

Ви готові взяти на себе більше проєктів або годин роботи, а то й шукати іншу роботу, якщо захочете. Дехто може спокуситися на романтичні стосунки з людиною на роботі – і це добре, якщо ви обоє на одній хвилі.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

Козероги, Всесвіт дарує вам пристрасть, задоволення, романтику та красу. Це один з найкращих тижнів для побачень та справжнього кохання, і надзвичайно важливий для самотніх, щоб знайомитися та спілкуватися.

Нарешті, якщо ви творча людина, ваші художні здібності посиляться – тож використовуйте їх.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Водолії, для вас зірки несуть спокій і умиротворення, особливо щодо дому і родини. Це чудовий час для вечірки вдома. Ви можете зосередитися на придбанні нових речей або оновленні свого житлового простору.

Ваші стосунки з родичами повинні складатися досить добре, тож творіть з ними особливі спогади, які назавжди залишаться у вашому серці.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Ваші слова та ідеї можуть зараз зачарувати людей, Риби. Ви маєте додатковий харизматичний шарм. Це чудовий час, щоб проявити свої сильні сторони, пов'язані з комунікацією.

Подорожі можуть бути особливо приємними зараз, і ви, ймовірно, помітите, що ваше соціальне життя активізується, особливо з друзями, сусідам, братами й сестрами. Будьте в центрі подій.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik