Грейс Джі дуже відкрито розповідає про свій шлях зухвалого творця. 27-річна зірка інтернету з Австралії заробила в індустрії понад 1 мільйон австралійських доларів (28 030 859 гривень), і завдяки своєму успіху регулярно літає по всьому світу, пише DailyStar.

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Що чоловіки хочуть від Грейс?

Вона стабільно заробляє п'ятизначні суми на місяць, створюючи контент для дорослих, і, хоча більшу частину своїх грошей вона заробила, знімаючись для замовних відео на OnlyFans, вона також знайшла себе в захоплюючій сфері "фідерства".

Що таке фідеризм Якщо ви ніколи раніше не чули про "фідеризм", то це сексуальний фетиш. Він полягає в тому, що один партнер годує іншого. Це робиться для того, щоб стимулювати сексуальне збудження і сприяти набору ваги того, кого годують.

Хоча Грейс явно не має зайвої ваги і має намір зберегти своє підтягнуте і струнке тіло, над яким вона наполегливо працює в спортзалі, до неї регулярно звертаються "годувальники" з проханням створити відео на замовлення.

Разом з тим Грейс постить гарячий контент / Фото з інстаграму Грейс

Хоча багато хто вважає, що чоловікам подобаються жінки з манерами, які стежать за собою, Грейс зізналася, що з її шанувальниками-чоловіками це не завжди так. В ексклюзивній розмові з Daily Star вона розповіла про деякі свої збочені запити.

Грейс сказала: "Я вважаю, що контент для годування існує вже давно, але завдяки соціальним мережам про нього говорять і бачать набагато більше. Мені особисто подобається дивитися відео про їжу, і я, безумовно, бачу в цьому приємну сторону".

Вона думає, що ми всі можемо зрозуміти, що їжа приносить задоволення, і тому спостереження за тим, як хтось їсть їжу, яка, як ви знаєте, смачна, може викликати це приємне відчуття.

Вона зізналася, що отримувала незліченну кількість запитів на відео на замовлення, коли чоловіки платили їй великі гроші, щоб подивитися, як вона "ковтає і жує". В результаті вона зробила багато відео з годуванням, і люди часто хочуть побачити, як вона їсть локшину або макарони.

Зазвичай вони хочуть почути звуки, які вона видає під час їжі. Це, схоже, справді заводить її клієнтів.

За нею стежать понад 88 тисяч підписників / Фото з інстаграму Грейс

Їм також подобається бачити, наскільки повним і круглим стає мій живіт, і чути, як я розповідаю про те, яка я повна, і як це мене збуджує,

– каже вона.

Попри те, що декому це може здатися дещо дивним, Грейс зізналася, що їй подобається створювати такий стиль контенту, хоча вона має свої межі. Вона ніколи не з'їсть стільки, щоб їй стало погано, але вона завжди отримувала задоволення від їжі, тому це працює на неї.

Отримувати великі гроші за те, щоб їсти спагеті – це робота мрії. Найдивніше прохання було з'їсти величезну тарілку спагеті з томатами, але не просто набити рот, а ще й відчути свій пупок!

– продовжує вона.

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Вона отримує прохання "про гучні хлюпаючі і жувальні звуки, облизування і ковтання!" Вона дивується, що ці звуки можуть так сильно когось збуджувати, але вона з радістю їх виконує. Дівчина додає, що її сторінка завжди буде дружньою до фетишів, а сама вона – відкрита для нових запитів.