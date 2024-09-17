Грейс Джи очень открыто рассказывает о своем пути дерзкого творца. 27-летняя звезда интернета из Австралии заработала в индустрии более 1 миллиона австралийских долларов (28 030 859 гривен), и благодаря своему успеху регулярно летает по всему миру, пишет DailyStar.

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Что мужчины хотят от Грейс?

Она стабильно зарабатывает пятизначные суммы в месяц, создавая контент для взрослых, и, хотя большую часть своих денег она заработала, снимаясь для заказных видео на OnlyFans, она также нашла себя в увлекательной сфере "фидерства".

Что такое фидеризм Если вы никогда раньше не слышали о "фидеризме", то это сексуальный фетиш. Он заключается в том, что один партнер кормит другого. Это делается для того, чтобы стимулировать сексуальное возбуждение и способствовать набору веса того, кого кормят.

Хотя Грейс явно не имеет лишнего веса и намерена сохранить свое подтянутое и стройное тело, над которым она упорно работает в спортзале, к ней регулярно обращаются "кормильцы" с просьбой создать видео на заказ.

Вместе с тем Грейс постит горячий контент / Фото из инстаграма Грейс

Хотя многие считают, что мужчинам нравятся женщины с манерами, которые следят за собой, Грейс призналась, что с ее поклонниками-мужчинами это не всегда так. В эксклюзивном разговоре с Daily Star она рассказала о некоторых своих извращенных запросах.

Грейс сказала: "Я считаю, что контент для кормления существует уже давно, но благодаря социальным сетям о нем говорят и видят гораздо больше. Мне лично нравится смотреть видео о еде, и я, определенно, вижу в этом приятную сторону".

Она думает, что мы все можем понять, что еда приносит удовольствие, и поэтому наблюдение за тем, как кто-то ест еду, которая, как вы знаете, вкусная, может вызвать это приятное ощущение.

Она призналась, что получала бесчисленное количество запросов на видео на заказ, когда мужчины платили ей большие деньги, чтобы посмотреть, как она "глотает и жует". В результате она сделала много видео с кормлением, и люди часто хотят увидеть, как она ест лапшу или макароны.

Обычно они хотят услышать звуки, которые она издает во время еды. Это, похоже, действительно заводит ее клиентов.

За ней следят более 88 тысяч подписчиков / Фото из инстаграма Грейс

Им также нравится видеть, насколько полным и круглым становится мой живот, и слышать, как я рассказываю о том, какая я полная, и как это меня возбуждает,

– говорит она.

Несмотря на то, что некоторым это может показаться несколько странным, Грейс призналась, что ей нравится создавать такой стиль контента, хотя она имеет свои пределы. Она никогда не съест столько, чтобы ей стало плохо, но она всегда получала удовольствие от еды, поэтому это работает на нее.

Получать большие деньги за то, чтобы есть спагетти – это работа мечты. Самая странная просьба была съесть огромную тарелку спагетти с томатами, но не просто набить рот, а еще и почувствовать свой пупок!

– продолжает она.

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Она получает просьбу "о громких хлюпающих и жевательных звуках, облизывания и глотания!" Она удивляется, что эти звуки могут так сильно кого-то возбуждать, но она с радостью их выполняет. Девушка добавляет, что ее страница всегда будет дружественной к фетишам, а сама она – открыта для новых запросов.