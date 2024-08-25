Сара каже, те, як люди поводяться в групах, може суттєво відрізнятися від того, як вони поводяться наодинці. Серед іншого це через тиск, бажання справити враження на інших, зловживання алкоголем (який послаблює заборони) тощо.

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Чому чоловіки зраджують на парубочих святах

Тож, трапляється, на вечірках люди роблять те, чого вони не роблять вдома. А дехто може робити це й свідомо, адже вважає, що на відпочинку звичайні правила не застосовуються. Хороша новина в тому, що, звісно, далеко не всі стають зрадниками на парубочих вечірках чи на відпочинку далеко від дому.

У здорових стосунках зазвичай люди не мають потреби контролювати одне одного, забороняти щось і так далі. Здорова пара має доросле і відкрите спілкування про свої почуття, і, відповідно, має своє розуміння поняття "зради" та визначені очікування. А все це формує взаємну довіру.

Довіра – це не одноразова річ, на неї впливає постійна поведінка, тому буде важко довіряти комусь, якщо на початку стосунків він був уважним і розуміючим, а через пару місяців припинив це робити,

– каже Сара Лі.

Дехто вважає, що на відпочинку чи вечірці звичайні правила не застосовуються / Фото freepik

Так, на жаль, довіра може похитнутись. Причини можуть бути різними, але найчастіше вони криються саме в поведінці кожного з пари. Словесних запевнень щодо відсутності зради може бути достатньо, щоб розвіяти побоювання, але вчинки говорять набагато голосніше.

Отже, на які червоні прапорці у поведінці слід звернути увагу? Це якщо поведінка партнера не відповідає його словам. Якщо він каже, що ви для нього найважливіша людина у світі, але поводиться геть не відповідно до цих слів.

Це може виглядати так, що вам не телефонують, коли обіцяють, не слухають вас, не знаходять часу, щоб побачитися з вами, або не ставлять вас у пріоритет,

– пояснила експертка.

І тут мовиться не лише про поїздку чи вечірку, а про загальний стан стосунків. Коротко кажучи, якщо ви звернете увагу на ці прапорці, це може допомогти вам заспокоїтися або провести невелике розслідування: