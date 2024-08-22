Джеймс Клір, автор книги "Атомні звички", пише, що ці звички необхідні, щоб досягати цілей і жити краще. Серед них є правила й підказки, які мають на меті допомогти нам підвищити продуктивність, стати більш організованими, зрозуміти наші пріоритети та зробити необхідні кроки до досягнення бажаного.

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Але окрім корисних звичок важливо мати інструменти, які мають їх доповнити й дозволять розвивати наші навички, зміцнювати наш розум і краще реагувати на різні ситуації нашого життя. Одним із таких інструментів є заншин.

У чому переваги заншин – японського методу зміцнення розуму

Що ж таке заншин і як він працює? Це метод, який стверджує: щоб досягти справжнього успіху в чомусь, ми повинні спочатку зробити все, щоб набути в цьому досконалої майстерності. І при цьому слід проявляти концентрацію, стійкість і зусилля, які є елементами сильного розуму.

Як з'явився метод заншин? У 1920-х роках німецький професор Євген Геррігель поїхав до Японії, щоб працювати в університеті в місті Сендай. Там професор почав вивчати японське мистецтво стрільби з лука, яке називається кюдо, під керівництвом легендарного лучника Ава Кензо.

Щоб досягти справжнього успіху в чомусь, ми повинні спочатку це опанувати від А до Я / Фото freepik

Кензо казав, що початківці повинні опанувати основи, перш ніж стріляти в мішень. Учні мали спершу працювати над терпінням, щоб зрозуміти, що їм потрібно робити для вдосконалення. І зрештою мали оволодіти кожним елементом, необхідним для влучання в ціль. Це розташування ніг, тримання лука, дихання тощо – сукупність їх визначає результат.

І це можна перекласти на інші види діяльності або завдання, де важливо не тільки прагнути результату, але й розуміти, що потрібно зробити, щоб його досягти. Заншин саме про це – що потрібно звертати увагу на процес, не пропускати кроки й не хотіти прискорювати події, при цьому вчитися стійкості, зосередженості та усвідомленню всього, що відбувається під час виконання завдання.

але й розуміти, що потрібно зробити, щоб його досягти. Заншин саме про це – що потрібно звертати увагу на процес, не пропускати кроки й не хотіти прискорювати події, при цьому вчитися стійкості, зосередженості та усвідомленню всього, що відбувається під час виконання завдання. Як пояснює Клір, заншин – це "розум, повністю зосереджений на дії та фіксований на завданні", це "постійне усвідомлення свого тіла, розуму та оточення, без перенапруги себе". У практичній площині заншин – це вибір жити свідомо і діяти цілеспрямовано. А втрата почуття мети й відданості, лінощі та розосередження – це те, що призводить до програшу і припинення росту.

Клір підсумовує суть заншин так: треба закохатися не в результат, а в процес, і виконувати необхідну роботу, навіть якщо вона нудна або виснажлива, щоб продовжувати рухатися вперед.