У такому випадку стосунки зношуються і стають виснажливими. Саме тому ви повинні навчитися визначати фактори ризику, які часто ведуть до постійних сварок, пише 24 Канал завдяки GQ.
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Сварки у парі: 3 основні фактори, що їх спричиняють
Психолог Джеффрі Бернстайн назвав 3 основні причини сварок у парі. А саме ті, які змушують пари "постійно конфліктувати", тобто можуть мати дуже негативні наслідки, якщо їх не контролювати.
- Грошовий хаос. Проблеми з грошима часто стають причиною великої напруги у стосунках, а також суперечок і сварок. Особливо коли стилі управління грошима у людей відрізняються, і коли одна людина вважає, що поводиться відповідально і виважено, а інша недбало ставиться до фінансів.
- Розв'язати цю проблему можна через відкрите спілкування та чесність, і важливо почати розмову про управління грошима на ранньому етапі стосунків, щоб мати більше ясності та шансів на правильні рішення в майбутньому.
Існують 3 фактори ризику, які можуть призвести до постійних сварок у стосунках / Фото DrazenZigic@freepik
- Розподіл домашніх обов'язків. Це правда, ніхто не хоче займатися домашньою роботою, ніхто не любить мити посуд, прибирати в туалеті або ходити в супермаркет. Ну, гаразд, принаймні це не найулюбленіші справи. Але їх потрібно робити.
- Проблема виникає тоді, коли розподіл праці нерівномірний, і коли одна людина не виконує свою частину роботи. Це може бути тихим вбивцею стосунків, адже йдеться насправді не про посуд чи одяг, а про повагу, справедливість та відчуття, що тебе цінують. Коли людина відчуває, що вона несе тягар – накопичується обурення.
- Несумісні цілі. У стосунках є 2 типи цілей: особисті, особливі для кожної людини, та спільні, яких досягають разом. Коли ці цілі несумісні, то це може призвести до багатьох сварок і проблем. Розбіжності тут можуть призвести до серйозних конфліктів у кар'єрних прагненнях, сімейних планах чи виборі способу життя.
- Стосунки можуть опинитися на роздоріжжі, якщо вони не синхронізовані щодо свого майбутнього. Тому не варто припиняти розмовляти про прагнення і плани, навіть якщо ці розмови вже були раніше.