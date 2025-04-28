В таком случае отношения изнашиваются и становятся изнурительными. Именно поэтому вы должны научиться определять факторы риска, которые часто ведут к постоянным ссорам, пишет 24 Канал благодаря GQ.
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Ссоры в паре: 3 основных фактора, что их вызывают
Психолог Джеффри Бернстайн назвал 3 основных причины ссор в паре. А именно те, которые заставляют пары "постоянно конфликтовать", то есть могут иметь очень негативные последствия, если их не контролировать.
- Денежный хаос. Проблемы с деньгами часто становятся причиной большого напряжения в отношениях, а также споров и ссор. Особенно когда стили управления деньгами у людей отличаются, и когда один человек считает, что ведет себя ответственно и взвешенно, а другой небрежно относится к финансам.
- Решить эту проблему можно через открытое общение и честность, и важно начать разговор об управлении деньгами на раннем этапе отношений, чтобы иметь больше ясности и шансов на правильные решения в будущем.
Существуют 3 фактора риска, которые могут привести к постоянным ссорам в отношениях / Фото DrazenZigic@freepik
- Распределение домашних обязанностей. Это правда, никто не хочет заниматься домашней работой, никто не любит мыть посуду, убирать в туалете или ходить в супермаркет. Ну, ладно, по крайней мере это не самые любимые дела. Но их нужно делать.
- Проблема возникает тогда, когда распределение труда неравномерное, и когда один человек не выполняет свою часть работы. Это может быть тихим убийцей отношений, ведь речь идет на самом деле не о посуде или одежде, а об уважении, справедливости и ощущении, что тебя ценят. Когда человек чувствует, что он несет бремя – накапливается возмущение.
- Несовместимые цели. В отношениях есть 2 типа целей: личные, особые для каждого человека, и общие, которых достигают вместе. Когда эти цели несовместимы, то это может привести ко многим ссорам и проблемам. Разногласия здесь могут привести к серьезным конфликтам в карьерных стремлениях, семейных планах или выборе образа жизни.
- Отношения могут оказаться на распутье, если они не синхронизированы относительно своего будущего. Поэтому не стоит прекращать разговаривать о стремлениях и планах, даже если эти разговоры уже были раньше.