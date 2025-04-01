А друзі та хороші стосунки потрібні нам усім, це ж одна з найважливіших запорук щасливого життя. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.
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Щоб краще спілкуватися і заводити друзів: правило 30 секунд
Заводити друзів не так просто, коли вже є робота, обов'язки, родина тощо. Тому важливо мати інструменти, які допоможуть налагодити зв'язок з іншими людьми з першої зустрічі так, щоб він міг привести до дружби чи просто хороших стосунків.
Психолог Джеффрі Бернстайн радить такий інструмент – правило 30 секунд. Бо перші 30 секунд, протягом яких ми знайомимося з людиною, можуть мати великий вплив, позитивний або негативний, залежно від того, що відбувається за цей час.
Якщо ви хочете закласти фундамент для побудови хороших стосунків з цією людиною, то вам слід зробити 3 речі.
Друзі та хороші стосунки потрібні нам усім, тож ось правило про те, як заводити їх легко і просто / Фото freepik
- Взаємодійте, а не просто будьте поруч. Розмовляйте з людиною, допоможіть їй відчути себе в безпеці та на зв'язку, ставте запитання, ведіть змістовну розмову. Вам слід подолати нервозність і робити влучні компліменти. Якщо це, наприклад, новий колега – ось зразки початку розмови: поганий – "приємно познайомитися, з нетерпінням чекаю співпраці", хороший – "Андрію (використання імені сприяє зв'язку), я чув чудові відгуки про твою роботу! Чим ти найбільше пишаєшся з твого досвіду?"
- Зосередьтеся на людині. Зустріч має бути про неї, а не про вас. Звичайно, ви повинні розповісти щось про себе, але ви також повинні ставити запитання, слухати й давати можливість говорити. Шукайте глибокі та цікаві теми, шукайте спільні риси, спільну мову, щоб у людини виникало бажання не тільки продовжувати цю розмову, а й зустрітися знову.
- Весела зацікавленість. Це особливо корисно на перших побаченнях. Вона не дає розмові стати банальною або нудною, плюс веселий і спонтанний тон знижує напругу і нервозність, допомагає людям розкритися і захотіти продовжувати розмову, а також дозволяє дізнатися про особистість людини, її вподобання і цілі. Тут також важливо ставити запитання й активно слухати, використовувати невербальну мову, демонстрацію емпатії.