Ось 3 головні причини постійних сварок у парах

Сварки – звичайне явище у стосунках, навіть іноді вони потрібні й можуть допомогти усунути проблеми або подолати перешкоди. Інша річ, коли вони постійні або дуже вибухонебезпечні.

У такому випадку стосунки зношуються і стають виснажливими. Саме тому ви повинні навчитися визначати фактори ризику, які часто ведуть до постійних сварок, пише 24 Канал завдяки GQ.

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Сварки у парі: 3 основні фактори, що їх спричиняють

Психолог Джеффрі Бернстайн назвав 3 основні причини сварок у парі. А саме ті, які змушують пари "постійно конфліктувати", тобто можуть мати дуже негативні наслідки, якщо їх не контролювати.

Грошовий хаос. Проблеми з грошима часто стають причиною великої напруги у стосунках, а також суперечок і сварок. Особливо коли стилі управління грошима у людей відрізняються, і коли одна людина вважає, що поводиться відповідально і виважено, а інша недбало ставиться до фінансів.

Проблеми з грошима часто стають причиною великої напруги у стосунках, а також суперечок і сварок. Особливо коли стилі управління грошима у людей відрізняються, і коли одна людина вважає, що поводиться відповідально і виважено, а інша недбало ставиться до фінансів. Розв'язати цю проблему можна через відкрите спілкування та чесність, і важливо почати розмову про управління грошима на ранньому етапі стосунків, щоб мати більше ясності та шансів на правильні рішення в майбутньому.

Існують 3 фактори ризику, які можуть призвести до постійних сварок у стосунках / Фото DrazenZigic@freepik