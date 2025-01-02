І хоч в Україні ще порівняно лагідна зима, завжди варто бути готовим до різких морозів. Механік Скотті Кілмер попередив, що декілька хвилин за кермом перед тим, як виїхати на дорогу, можуть принести неабияку користь, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Чому потрібно посидіти кілька хвилин перед запуском

У своєму нещодавньому відео Скотті зазначив, що під впливом низьких температур олива густішає, а це означає, що їй складніше дістатися до всіх деталей двигуна.

З настанням холодів багато людей хвилюються, що їхня моторна олива може замерзнути. Так от, вона не замерзає, але стає густішою. Сьогодні -12 градусів за Цельсієм, і ви можете бачити, що вона не дуже добре тече,

– зауважив він.

За словами механіка, коли двигун холодний, все масло лежить на дні масляного піддона. Масляний насос повинен перекачувати масло у верхню частину двигуна, щоб кулачки могли змащуватися і не пошкоджуватися.

Хоча олива ніколи не замерзає при температурі, яка зазвичай спостерігається під час холодної зими, Скотті підкреслив, що вона може загуснути, а це означає, що їй знадобиться більше часу, щоб дістатися до компонентів двигуна.

Механік закликає взимку не поспішати рушати: дивіться відео

Тому водіям слід зачекати, поки двигун прогріється, перш ніж рушати з місця, щоб дати оливі розрідитися і краще змащувати компоненти.

Автомобілісти, які інтенсивно експлуатують двигун на холодну, ризикують, що життєво важливі деталі зношуються набагато швидше, створюючи набагато більший ризик поломок, усунення яких може коштувати тисячі і тисячі гривень.

Яку оливу варто обирати взимку

Далі у відео Скотті рекомендує автомобілістам обирати взимку оливу з меншою в'язкістю, яка була спеціально розроблена для кращої роботи за низьких температур.

У холодну погоду пам'ятайте, що, як і люди, рідка олива краще, ніж густа!

– зауважив він.

Водії повинні використовувати тип оливи, рекомендований виробником для їхнього автомобіля, що буде вказано в інструкції з експлуатації або в мережі.

Для того, щоб досягти максимальної економії пального, двигуни повинні прогрітися до певної температури, що, як правило, займає значно більше часу взимку.

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Аналогічно, водії електромобілів повинні переконатися, що акумулятор їхнього транспортного засобу достатньо заряджений і, якщо можливо, підготовлений до низьких температур перед початком поїздки.