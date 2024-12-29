Власники бензинових і дизельних автомобілів можуть наразитися на ризик серйозних пошкоджень, якщо припустяться простої помилки, яка може мати жахливі наслідки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Механік розповів, що не можна робити

Експерт з автомобілів Скотті Кілмер наголосив, що використання чистої води замість антифризу може бути великою помилкою, особливо взимку.

Хоча вода життєво необхідна для охолодження автомобіля, антифриз спеціально розроблений для того, щоб запобігти "замерзанню" транспортних засобів.

В умовах падіння температури в цю пору року, наявність достатньої кількості розчину може бути життєво важливою і врятувати автомобілістів від пошкодження транспортного засобу.

Скотті опублікував цю просту пораду на своєму ютуб-каналі, де він ділиться життєво важливими хитрощами та підказками для автомобілістів усіх форм і розмірів.

Скотті сказав: "Сьогодні я розповім вам, чому не варто заповнювати радіатор автомобіля чистою водою".

Ніколи не використовуйте лише воду для охолодження: дивіться відео

Існує причина, чому радіатор вашого автомобіля повинен складатися на 50% з антифризу і на 50% з води. Вода насправді розсіює тепло краще, ніж антифриз, але антифриз не дає йому замерзнути взимку,

– наголосив він.

Експерт додав, що антифриз захищає двигун всередині від кавітації (утворення бульбашок повітря в рідкому середовищі). Якщо ви працюєте на чистій воді, кавітація може з'їсти двигун, що і сталося у випадку з Toyota на відео.

"Попередній власник не знав, що у двигуні була вода, а новий власник не знав про це, тому це вже другий двигун. Тому, будь ласка, не використовуйте чисту воду", – наголосив він.

BookMyGarage, провідний сайт порівняння автосервісів в інтернеті, підкреслив, що автомобілісти повинні обов'язково розбавляти антифриз перед тим, як вирушати в дорогу.

Вони також підтвердили, що автомобілісти повинні дотримуватися пропорції 50:50, де це можливо, щоб підтримувати двигуни в хорошому стані.

BookMyGarage пояснив: "Якщо ви регулярно використовуєте воду замість охолоджувальної рідини, ви можете навіть завдати дорогого збитку двигуну".

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Тому ні в якому разі не заливайте лише воду. Пам'ятайте про співвідношення 1 до 1: води до антифризу. І буде вам спокій у холодну пору року.