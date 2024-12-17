Кожен п'ятий працівник бреше своєму керівнику: про що ж саме і для чого
Люди часто брешуть начальству, щоб пояснити, чому вони запізнюються на роботу, наскільки зайняті або як опинилися на лікарняному. Щонайменше, це показало опитування 2000 дорослих, які мають роботу.
І тут виникають питання – а про що саме працівники брешуть найчастіше? І для чого вони це роблять? 24 Канал із посиланням на Express розповідає докладніше.
Дивіться також Усвідомлена безначальність – засіб проти стресу: що це за новий спосіб роботи покоління зумерів
Чому люди обманюють керівників і про що брешуть найчастіше
Опитування серед 2000 працюючих дорослих показало, що аж п'ята частина регулярно вигадує небилиці для свого керівника. Найбільше брешуть, щоб:
- приховати причини запізнення,
- про свою зайнятість,
- про свій спокій,
- і щоб викрутитися на лікарняному.
Утім, згідно з дослідженням, найбільше люди брешуть про те, як вони себе почувають.
Дослідження також виявило, що ті, хто бреше роботодавцю, роблять це в середньому раз на тиждень. Серед іншого:
- про своє місцеперебування,
- і про те, чому вони пропустили дедлайн.
До брехні люди вдаються, щоб уникнути неприємностей і в надії полегшити собі життя на роботі.
Для настрою Злети, падіння, підводні камені: гороскоп для чоловіків на 2025 рік у бізнесі, роботі та кар'єрі
При цьому багато працівників вважають, що їхні колеги у команді брешуть керівнику ще частіше. І майже половина опитаних погодилися, що всі працівники говорять "білу" (нібито нешкідливу) брехню.