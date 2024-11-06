Якось так уже повелось, що останнім часом багато людей сходить з розуму від рудих. Чому ж їх вважають кращими у спальні? Спробуймо розібратись разом з 24 Каналом, посилаючись на Daily Star.

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Чому руді стають популярнішими

Кілька наукових досліджень також виявили, що руді люди є справжніми запальничками в ліжку. Гени MC1R, які зумовлюють рудий колір волосся, також відповідають за інші фізичні характеристики, які роблять секс з рудим найкращим.

Незалежно від того, чи любите ви рудих, чи самі є рудим, ці яскраві локони насправді можуть перетворитися на дикий досвід у спальні. Ось три причини, чому руді кращі в ліжку...

1. У рудих більше сексу

Стереотипний образ рудої жінки не такий уже й далекий від істини. Дослідник сексу з Гамбурзького університету виявив, що руді займаються сексом більше, ніж їхні колеги-блондинки чи брюнетки.

Незалежно від того, самотні вони чи перебувають у стосунках, руді більш сексуально активні, ніж представники інших кольорів волосся. Руді жінки також мають найвищий показник оргазму серед усіх типів волосся – 41%.

Кажуть, у рудих більше сексу / Фото Drobot Dean

2. Руді більш фізично чутливі

Гени, відповідальні за руде волосся, також роблять їх більш чутливими до дотиків, ніж чоловіків і жінок з іншим кольором волосся. Крім того, люди з рудим волоссям швидше відчувають гарячу та холодну температуру і мають вищий больовий поріг. Завдяки вищій чутливості їм легше дотягнутися до великого "О".

3. Особливі феромони роблять рудих сексуально привабливими

Люди з рудим волоссям мають особливі феромони, які допомагають приваблювати потенційних партнерів. Згідно з "Енциклопедією рудого", автор Стівен Дуглас пояснює, що руді мають солодкий і мускусний аромат на шкірі. Існують навіть онлайн-форуми, присвячені спокусливому запаху рудих.

І якщо цього недостатньо, щоб переконати вас, теорія була навіть розміщена на TikTok @phoebeisginger1, яка розповіла, чому руді привабливі, у кліпі, який зібрав десятки тисяч лайків.

Блогерка розповіла про переваги рудих: дивіться відео

Вона сказала: "По-перше, це тому, що ми найрідкісніші люди на планеті Земля, і коли ви знайдете гарну фотографію, будь ласка, не забудьте її закрити".

Також вона зазначила, що у рудих чоловіків нижчі ризики захворіти на рак простати. Це, за її словами, пов'язано з генетичним кодом.

Користувачка також стверджує, що інша причина полягає в тому, що дослідження показують, що рудоволосі більш схильні ладнати з чоловіками. Вона додала: "Вони більш прикольні". З моменту публікації, схоже, багато людей погодилися з цим твердженням.

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А що ви думаєте про рудоволосих? Погоджуєтесь з тим, що вони значно спекотніші у ліжку?

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