Как-то так уж повелось, что в последнее время много людей сходит с ума от рыжих. Почему же их считают лучшими в спальне? Попробуем разобраться вместе с 24 Каналом, ссылаясь на Daily Star.

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Почему рыжие становятся популярнее

Несколько научных исследований также обнаружили, что рыжие люди являются настоящими зажигалками в постели. Гены MC1R, которые предопределяют рыжий цвет волос, также отвечают за другие физические характеристики, которые делают секс с рыжим лучшим.

Независимо от того, любите ли вы рыжих, или сами являетесь рыжим, эти яркие локоны на самом деле могут превратиться в дикий опыт в спальне. Вот три причины, почему рыжие лучше в постели...

1. У рыжих больше секса

Стереотипный образ рыжей женщины не так уж и далек от истины. Исследователь секса из Гамбургского университета обнаружил, что рыжие занимаются сексом больше, чем их коллеги-блондинки или брюнетки.

Независимо от того, одиноки они или находятся в отношениях, рыжие более сексуально активны, чем представители других цветов волос. Рыжие женщины также имеют самый высокий показатель оргазма среди всех типов волос – 41%.

Говорят, у рыжих больше секса / Фото Drobot Dean

2. Рыжие более физически чувствительны

Гены, ответственные за рыжие волосы, также делают их более чувствительными к прикосновениям, чем мужчин и женщин с другим цветом волос. Кроме того, люди с рыжими волосами быстрее чувствуют горячую и холодную температуру и имеют более высокий болевой порог. Благодаря более высокой чувствительности им легче дотянуться до большого "О".

3. Особые феромоны делают рыжих сексуально привлекательными

Люди с рыжими волосами имеют особые феромоны, которые помогают привлекать потенциальных партнеров. Согласно "Энциклопедии рыжего", автор Стивен Дуглас объясняет, что рыжие имеют сладкий и мускусный аромат на коже. Существуют даже онлайн-форумы, посвященные соблазнительному запаху рыжих.

И если этого недостаточно, чтобы убедить вас, теория была даже размещена на TikTok @phoebeisginger1, которая рассказала, почему рыжие привлекательны, в клипе, который собрал десятки тысяч лайков.

Блогерша рассказала о преимуществах рыжих: смотрите видео

Она сказала: "Во-первых, это потому, что мы самые редкие люди на планете Земля, и когда вы найдете хорошую фотографию, пожалуйста, не забудьте ее закрыть".

Также она отметила, что у рыжих мужчин более низкие риски заболеть раком простаты. Это, по ее словам, связано с генетическим кодом.

Пользовательница также утверждает, что другая причина заключается в том, что исследования показывают, что рыжеволосые более склонны ладить с мужчинами. Она добавила: "Они более прикольные". С момента публикации, похоже, многие люди согласились с этим утверждением.

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А что вы думаете о рыжеволосых? Согласны с тем, что они значительно жарче в постели?

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