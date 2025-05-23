А там є навіть такі, які використовувати треба, ну, дуже обережно. Про одну з таких, яка залежить від погоди, розповість 24 канал завдяки "Автопілоту".
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Активування цієї функції під час дощу призводить до небажаних наслідків
Власники нових автомобілів потрапляють у цю халепу частіше, бо просто ще не встигли вивчити свою машину досконало. Та нерідко й інші водії – бо забувають про цю функцію.
А вона ж може мати відчутний вплив на безпеку руху, особливо у дощ.
Мовиться про перемикач рециркуляції повітря в салоні. Він блокує потік повітря ззовні, і у певних ситуаціях це дуже корисно – як-от за високого рівня забруднення на вулиці. Увімкнувши цей режим, ви запобігаєте потраплянню шкідливих речовин у салон.
А проте використання режиму рециркуляції у вологу погоду, тобто дощову, частіше призводить до небажаних наслідків.
Функцію режиму рециркуляції у дощову погоду слід використовувати з розумом / Фото freepik
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А саме – до запотівання вікон.
- І що ми отримаємо? Щонайменше – погіршення видимості, обмеження огляду дорожньої ситуації, щогірше – потенційно небезпечні умови, загрозу аварійної ситуації, особливо під час руху на значній швидкості.
- Як швидко відновити прозорість вікон? Найефективнішим способом є відновлення доступу повітря в салон ззовні. Простіше кажучи, треба вимкнути режим рециркуляції. Додатково – якщо ви бачите, що є потреба – можна тимчасово відкрити бічні вікна.
Отже, не забувайте про цю кнопку, і про її функціонал, щоб швидко усувати запотівання та мати належну чіткість огляду на дорозі під час дощу. Ба й загалом, керуйте автомобілем у дощ особливо обережно.