Цю кнопку в авто не можна натискати під час дощу, і ось чому

Керувати автомобілем завжди треба уважно, це всі знають. Але чомусь іноді забувають, що це передбачає розуміти значення всіх кнопок і перемикачів на панелі приладів.

А там є навіть такі, які використовувати треба, ну, дуже обережно. Про одну з таких, яка залежить від погоди, розповість 24 канал завдяки "Автопілоту".

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Активування цієї функції під час дощу призводить до небажаних наслідків

Власники нових автомобілів потрапляють у цю халепу частіше, бо просто ще не встигли вивчити свою машину досконало. Та нерідко й інші водії – бо забувають про цю функцію.

А вона ж може мати відчутний вплив на безпеку руху, особливо у дощ.

Мовиться про перемикач рециркуляції повітря в салоні. Він блокує потік повітря ззовні, і у певних ситуаціях це дуже корисно – як-от за високого рівня забруднення на вулиці. Увімкнувши цей режим, ви запобігаєте потраплянню шкідливих речовин у салон.

А проте використання режиму рециркуляції у вологу погоду, тобто дощову, частіше призводить до небажаних наслідків.

Функцію режиму рециркуляції у дощову погоду слід використовувати з розумом / Фото freepik

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А саме – до запотівання вікон.

І що ми отримаємо? Щонайменше – погіршення видимості, обмеження огляду дорожньої ситуації, щогірше – потенційно небезпечні умови, загрозу аварійної ситуації, особливо під час руху на значній швидкості.

Щонайменше – погіршення видимості, обмеження огляду дорожньої ситуації, щогірше – потенційно небезпечні умови, загрозу аварійної ситуації, особливо під час руху на значній швидкості. Як швидко відновити прозорість вікон? Найефективнішим способом є відновлення доступу повітря в салон ззовні. Простіше кажучи, треба вимкнути режим рециркуляції. Додатково – якщо ви бачите, що є потреба – можна тимчасово відкрити бічні вікна.

Отже, не забувайте про цю кнопку, і про її функціонал, щоб швидко усувати запотівання та мати належну чіткість огляду на дорозі під час дощу. Ба й загалом, керуйте автомобілем у дощ особливо обережно.