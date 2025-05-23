Цю кнопку в авто не можна натискати під час дощу, і ось чому
- Перемикач рециркуляції повітря в салоні блокує потік повітря ззовні, що може бути корисно за високого забруднення, але викликає запотівання вікон під час дощу.
- Для усунення запотівання вікон рекомендується вимкнути режим рециркуляції та відкрити бічні вікна для покращення видимості.
Керувати автомобілем завжди треба уважно, це всі знають. Але чомусь іноді забувають, що це передбачає розуміти значення всіх кнопок і перемикачів на панелі приладів.
А там є навіть такі, які використовувати треба, ну, дуже обережно. Про одну з таких, яка залежить від погоди, розповість 24 канал завдяки "Автопілоту".
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Активування цієї функції під час дощу призводить до небажаних наслідків
Власники нових автомобілів потрапляють у цю халепу частіше, бо просто ще не встигли вивчити свою машину досконало. Та нерідко й інші водії – бо забувають про цю функцію.
А вона ж може мати відчутний вплив на безпеку руху, особливо у дощ.
Мовиться про перемикач рециркуляції повітря в салоні. Він блокує потік повітря ззовні, і у певних ситуаціях це дуже корисно – як-от за високого рівня забруднення на вулиці. Увімкнувши цей режим, ви запобігаєте потраплянню шкідливих речовин у салон.
А проте використання режиму рециркуляції у вологу погоду, тобто дощову, частіше призводить до небажаних наслідків.
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А саме – до запотівання вікон.
- І що ми отримаємо? Щонайменше – погіршення видимості, обмеження огляду дорожньої ситуації, щогірше – потенційно небезпечні умови, загрозу аварійної ситуації, особливо під час руху на значній швидкості.
- Як швидко відновити прозорість вікон? Найефективнішим способом є відновлення доступу повітря в салон ззовні. Простіше кажучи, треба вимкнути режим рециркуляції. Додатково – якщо ви бачите, що є потреба – можна тимчасово відкрити бічні вікна.
Отже, не забувайте про цю кнопку, і про її функціонал, щоб швидко усувати запотівання та мати належну чіткість огляду на дорозі під час дощу. Ба й загалом, керуйте автомобілем у дощ особливо обережно.