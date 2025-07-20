Розуміння значення цих значків може врятувати від серйозних поломок і гарантувати безпечну їзду. Про основні індикатори та необхідні дії з ними розповідає 24 Канал завдяки Haynes.

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Гід для водіїв: що означають значки на приладовій панелі?

Check Engine – перевірка двигуна. Помаранчевий значок двигуна сигналізує про проблеми в його роботі, або ж у роботі вихлопної системи. Що це може бути, варіантів багато – від несправного датчика до серйозних поломок. Але не панікуйте, просто якомога швидше зверніться до автосервісу для діагностики. Продовжувати рух можна, якщо авто не втрачає потужність і не видає дивних звуків.

Помаранчевий значок двигуна сигналізує про проблеми в його роботі, або ж у роботі вихлопної системи. Що це може бути, варіантів багато – від несправного датчика до серйозних поломок. Але не панікуйте, просто якомога швидше зверніться до автосервісу для діагностики. Продовжувати рух можна, якщо авто не втрачає потужність і не видає дивних звуків. Індикатор акумулятора. Червоний значок акумулятора вказує на проблеми із зарядкою. Це може бути слабкий акумулятор, несправний генератор або пошкоджені дроти. Отже, вимкніть усі непотрібні електроприлади, як-от кондиціонер чи магнітолу, і прямуйте до СТО. Якщо ігнорувати проблему, машина може зупинитися, і тоді доведеться мати справу з гіршими наслідками.

Важливо орієнтуватися в основних індикаторах панелі приладів та необхідних діях із ними / Колаж 24 Каналу фото freepik