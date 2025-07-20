Розуміння значення цих значків може врятувати від серйозних поломок і гарантувати безпечну їзду. Про основні індикатори та необхідні дії з ними розповідає 24 Канал завдяки Haynes.
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Гід для водіїв: що означають значки на приладовій панелі?
- Check Engine – перевірка двигуна. Помаранчевий значок двигуна сигналізує про проблеми в його роботі, або ж у роботі вихлопної системи. Що це може бути, варіантів багато – від несправного датчика до серйозних поломок. Але не панікуйте, просто якомога швидше зверніться до автосервісу для діагностики. Продовжувати рух можна, якщо авто не втрачає потужність і не видає дивних звуків.
- Індикатор акумулятора. Червоний значок акумулятора вказує на проблеми із зарядкою. Це може бути слабкий акумулятор, несправний генератор або пошкоджені дроти. Отже, вимкніть усі непотрібні електроприлади, як-от кондиціонер чи магнітолу, і прямуйте до СТО. Якщо ігнорувати проблему, машина може зупинитися, і тоді доведеться мати справу з гіршими наслідками.
Важливо орієнтуватися в основних індикаторах панелі приладів та необхідних діях із ними / Колаж 24 Каналу фото freepik
- Тиск оливи. Червоний значок із зображенням маслянки попереджає про низький тиск оливи у двигуні. Тут негайно зупиніться та перевірте рівень оливи за допомогою щупа. Якщо рівень низький, долийте оливу, але краще все ж звернутися до механіка, оскільки ситуація може вказувати на витік або поломку.
- Гальмівна система. Червоний значок зі знаком оклику в колі сигналізує про проблеми з гальмами – як-от про низький рівень гальмівної рідини або про несправність системи ABS. Краще перевірте рівень рідини. І не продовжуйте рух, якщо гальма працюють ненормально – зверніться до сервісу негайно.
- Температура двигуна. Червоний термометр або напис TEMP вказує на перегрів двигуна. Зупиніться, дайте двигуну охолонути, перевірте рівень охолоджувальної рідини. Тільки не відкривайте кришку радіатора на гарячому двигуні.
- Індикатор подушок безпеки. Якщо загоряється значок подушки безпеки, це може свідчити про несправність системи. Зверніться до СТО для перевірки, адже подушки можуть не спрацювати в аварійній ситуації.