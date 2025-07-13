Є 5 критичних нюансів, на які варто звернути особливу увагу. Про них розповімо на 24 Каналі завдяки Financial Express.
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- Кондиціонер. У літні місяці він часто працює інтенсивніше, ніж навіть поршні двигуна. А якщо вашому авто вже кілька років або воно має значний пробіг – перевірка системи кондиціонування ще більш критично важлива. Слабке охолодження, неприємні запахи, несправний компресор – це поширені проблеми, але куди гірше, якщо вони виникають несподівано. Тож запобігайте цьому та вдавайтеся до профілактичного обслуговування.
- Тиск у шинах. Гаряче повітря розширюється, і це безпосередньо впливає на шини вашої машини. Під час спеки ви рухаєтеся нагрітими дорогами, тож температура шин значно зростає, а це своєю чергою збільшує внутрішній тиск і навантаження на стінки шин. Якщо гума вже має тріщини або слабкі місця, додатковий тиск просто розірве шину. Це надзвичайно небезпечно, особливо на високих швидкостях. Щоб уникнути таких серйозних ризиків, підтримуйте влітку правильний тиск у шинах.
Є 5 критичних нюансів для захисту автомобіля влітку, на які варто звернути особливу увагу / Фото freepik
- Охолоджувальна рідина. Двигун є серцем вашого авто, а моторна олива та охолоджувальна рідина – як кров та лімфа. Олива забезпечує змащення двигуна, а охолоджувальна рідина допомагає регулюванню його температури. І це критично важливо під час спекотних місяців. Тому звикайте регулярно перевіряти рівень рідин та доливати їх, щоб підтримувати оптимальний рівень.
- Восковий полірувальний засіб. Сонцезахисний крем захищає вашу шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів, але так само треба захистити й авто – це зробить хороший шар воскового полірувального засобу. Це не тільки допомагає зберегти блиск фарби, але й захищає металеві панелі й пластикові компоненти, як нижня обшивка кузова, від старіння.
- Тонування, чохли та сонцезахисні козирки. Якщо влітку автомобіль тривалий час стоїть на відкритому повітрі, чохол захищатиме фарбу та металеві поверхні від ультрафіолету. Сонцезахисні козирки для лобового скла та вікон є гарною альтернативою, раптом чохол не є для вас варіантом. Тонування вікон також захищає від сонця, однак слід пам'ятати про законодавчі обмеження.