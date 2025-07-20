Понимание значения этих значков может спасти от серьезных поломок и гарантировать безопасную езду. Об основных индикаторах и необходимых действиях с ними рассказывает 24 Канал благодаря Haynes.
Смотрите также Как защитить свой автомобиль от экстремальной летней жары: 5 критически важных нюансов
Гид для водителей: что означают значки на приборной панели?
- Check Engine – проверка двигателя. Оранжевый значок двигателя сигнализирует о проблемах в его работе, или же в работе выхлопной системы. Что это может быть, вариантов много – от неисправного датчика до серьезных поломок. Но не паникуйте, просто как можно скорее обратитесь в автосервис для диагностики. Продолжать движение можно, если авто не теряет мощность и не издает странных звуков.
- Индикатор аккумулятора. Красный значок аккумулятора указывает на проблемы с зарядкой. Это может быть слабый аккумулятор, неисправный генератор или поврежденные провода. Итак, выключите все ненужные электроприборы, например кондиционер или магнитолу, и направляйтесь в СТО. Если игнорировать проблему, машина может остановиться, и тогда придется иметь дело с худшими последствиями.
Важно ориентироваться в основных индикаторах панели приборов и необходимых действиях с ними / Коллаж 24 Канала фото freepik
- Давление масла. Красный значок с изображением масленки предупреждает о низком давлении масла в двигателе. Здесь немедленно остановитесь и проверьте уровень масла с помощью щупа. Если уровень низкий, долейте масло, но лучше все же обратиться к механику, поскольку ситуация может указывать на утечку или поломку.
- Тормозная система. Красный значок с восклицательным знаком в круге сигнализирует о проблемах с тормозами – например о низком уровне тормозной жидкости или о неисправности системы ABS. Лучше проверьте уровень жидкости. И не продолжайте движение, если тормоза работают ненормально – обратитесь в сервис немедленно.
- Температура двигателя. Красный термометр или надпись TEMP указывает на перегрев двигателя. Остановитесь, дайте двигателю остыть, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Только не открывайте крышку радиатора на горячем двигателе.
- Индикатор подушек безопасности. Если загорается значок подушки безопасности, это может свидетельствовать о неисправности системы. Обратитесь в СТО для проверки, ведь подушки могут не сработать в аварийной ситуации.