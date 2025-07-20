Понимание значения этих значков может спасти от серьезных поломок и гарантировать безопасную езду. Об основных индикаторах и необходимых действиях с ними рассказывает 24 Канал благодаря Haynes.

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Гид для водителей: что означают значки на приборной панели?

Check Engine – проверка двигателя. Оранжевый значок двигателя сигнализирует о проблемах в его работе, или же в работе выхлопной системы. Что это может быть, вариантов много – от неисправного датчика до серьезных поломок. Но не паникуйте, просто как можно скорее обратитесь в автосервис для диагностики. Продолжать движение можно, если авто не теряет мощность и не издает странных звуков.

Оранжевый значок двигателя сигнализирует о проблемах в его работе, или же в работе выхлопной системы. Что это может быть, вариантов много – от неисправного датчика до серьезных поломок. Но не паникуйте, просто как можно скорее обратитесь в автосервис для диагностики. Продолжать движение можно, если авто не теряет мощность и не издает странных звуков. Индикатор аккумулятора. Красный значок аккумулятора указывает на проблемы с зарядкой. Это может быть слабый аккумулятор, неисправный генератор или поврежденные провода. Итак, выключите все ненужные электроприборы, например кондиционер или магнитолу, и направляйтесь в СТО. Если игнорировать проблему, машина может остановиться, и тогда придется иметь дело с худшими последствиями.

Важно ориентироваться в основных индикаторах панели приборов и необходимых действиях с ними / Коллаж 24 Канала фото freepik