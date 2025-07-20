20 липня, 06:07
Основні індикатори на панелі приладів: що означають та що робити, коли вони загоряються
Основні тези
- Є важливі індикатори на приладовій панелі автомобіля, що повідомляють про технічні проблеми.
- Мовиться про несправності двигуна, акумулятора, негаразди з тиском оливи, гальмівною системою тощо.
Приладова панель автомобіля – це основний спосіб комунікації між машиною та водієм. Світлові індикатори на ній інформують про стан машини, попереджають про проблеми або нагадують про необхідне обслуговування.
Розуміння значення цих значків може врятувати від серйозних поломок і гарантувати безпечну їзду. Про основні індикатори та необхідні дії з ними розповідає 24 Канал завдяки Haynes.
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Гід для водіїв: що означають значки на приладовій панелі?
- Check Engine – перевірка двигуна. Помаранчевий значок двигуна сигналізує про проблеми в його роботі, або ж у роботі вихлопної системи. Що це може бути, варіантів багато – від несправного датчика до серйозних поломок. Але не панікуйте, просто якомога швидше зверніться до автосервісу для діагностики. Продовжувати рух можна, якщо авто не втрачає потужність і не видає дивних звуків.
- Індикатор акумулятора. Червоний значок акумулятора вказує на проблеми із зарядкою. Це може бути слабкий акумулятор, несправний генератор або пошкоджені дроти. Отже, вимкніть усі непотрібні електроприлади, як-от кондиціонер чи магнітолу, і прямуйте до СТО. Якщо ігнорувати проблему, машина може зупинитися, і тоді доведеться мати справу з гіршими наслідками.
- Тиск оливи. Червоний значок із зображенням маслянки попереджає про низький тиск оливи у двигуні. Тут негайно зупиніться та перевірте рівень оливи за допомогою щупа. Якщо рівень низький, долийте оливу, але краще все ж звернутися до механіка, оскільки ситуація може вказувати на витік або поломку.
- Гальмівна система. Червоний значок зі знаком оклику в колі сигналізує про проблеми з гальмами – як-от про низький рівень гальмівної рідини або про несправність системи ABS. Краще перевірте рівень рідини. І не продовжуйте рух, якщо гальма працюють ненормально – зверніться до сервісу негайно.
- Температура двигуна. Червоний термометр або напис TEMP вказує на перегрів двигуна. Зупиніться, дайте двигуну охолонути, перевірте рівень охолоджувальної рідини. Тільки не відкривайте кришку радіатора на гарячому двигуні.
- Індикатор подушок безпеки. Якщо загоряється значок подушки безпеки, це може свідчити про несправність системи. Зверніться до СТО для перевірки, адже подушки можуть не спрацювати в аварійній ситуації.