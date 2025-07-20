Основні індикатори на панелі приладів: що означають та що робити, коли вони загоряються

Приладова панель автомобіля – це основний спосіб комунікації між машиною та водієм. Світлові індикатори на ній інформують про стан машини, попереджають про проблеми або нагадують про необхідне обслуговування.

Розуміння значення цих значків може врятувати від серйозних поломок і гарантувати безпечну їзду. Про основні індикатори та необхідні дії з ними розповідає 24 Канал завдяки Haynes.

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Гід для водіїв: що означають значки на приладовій панелі?

Check Engine – перевірка двигуна. Помаранчевий значок двигуна сигналізує про проблеми в його роботі, або ж у роботі вихлопної системи. Що це може бути, варіантів багато – від несправного датчика до серйозних поломок. Але не панікуйте, просто якомога швидше зверніться до автосервісу для діагностики. Продовжувати рух можна, якщо авто не втрачає потужність і не видає дивних звуків.

Помаранчевий значок двигуна сигналізує про проблеми в його роботі, або ж у роботі вихлопної системи. Що це може бути, варіантів багато – від несправного датчика до серйозних поломок. Але не панікуйте, просто якомога швидше зверніться до автосервісу для діагностики. Продовжувати рух можна, якщо авто не втрачає потужність і не видає дивних звуків. Індикатор акумулятора. Червоний значок акумулятора вказує на проблеми із зарядкою. Це може бути слабкий акумулятор, несправний генератор або пошкоджені дроти. Отже, вимкніть усі непотрібні електроприлади, як-от кондиціонер чи магнітолу, і прямуйте до СТО. Якщо ігнорувати проблему, машина може зупинитися, і тоді доведеться мати справу з гіршими наслідками.

Важливо орієнтуватися в основних індикаторах панелі приладів та необхідних діях із ними / Колаж 24 Каналу фото freepik