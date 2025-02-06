Бармени – справжнісінькі митці. Вони створюють витвори мистецтва в бокалах. І дуже цікаво, що серед цілої низки знаменитостей є ті, хто починав свою кар'єру за барною стійкою. І про них 24 Канал розповість з посиланням на видання Proof.

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Зірки, які стояли за баром

Припускаємо, що ви навіть не підозрювали, що ваші улюблені актори могли так і не стати зірками, продовжуючи міксувати смачні коктейлі для відвідувачів барів.

Брюс Вілліс

Серед знаменитостей, які починали як бармени, Брюс Вілліс, безумовно, був одним з них. До того, як отримати велику роль у "Кримінальному чтиві", Брюс збовтував коктейлі для відвідувачів. Однак, схоже, що Брюс був досить популярним барменом, який завжди розважав відвідувачів з усієї країни.

Брюс Вілліс готував коктейлі / Фото з інстаграму

Він навіть володіє знаннями з міксології та барменського мистецтва, що робить його справжнім експертом. Не здивуємось, якщо міксологія була його "шостим чуттям", адже він був таким відомим у ті часи.

Джон Гемм

Джон Гемм – одна зі знаменитостей, які починали як бармени... і він був досить популярним барменом серед дівчат. Жінки могли вишикуватися в чергу, щоб подивитися, як Джон змішує напої. За даними Entertainment Weekly, актриса Келлі Лінч часто наймала Джона барменом на своїх вечірках.

Хоча зірка "Божевільних" починав працювати барменом у молоді роки, він і досі має пристрасть до роботи за барною стійкою. Не здивуюся, якщо він збиває напої в перервах між сценами для колег та інших учасників зйомок.

Рассел Кроу

Нарешті, серед знаменитостей, які починали як бармени, є Рассел Кроу. Перш ніж стати гладіатором у... "Гладіаторі", Рассел, безумовно, був гладіатором за барною стійкою. Перш ніж здобути таке гучне ім'я в кіноіндустрії, Рассел мусив оплачувати рахунки, працюючи офіціантом і барменом.

У той час як його перші роки складалися з пошуку способів сплатити борги та змішування напоїв і коктейлів для п'яних відвідувачів, зараз Рассел – надзвичайно популярний актор. Не кажучи вже про те, що він також є кінопродюсером і музикантом.

Майкл Фассбендер

Чи могли б ви подумати, що Майкл Фассбендер збив 300 коктейлів перед тим, як знятися у своєму дебютному фільмі "300"? Можливо, навіть більше, адже більшу частину своїх 20 років він провів, працюючи барменом і розносячи напої. Міксуючи напої за барною стійкою, Майкл також прагнув продовжити свою акторську кар'єру.

Майкл Фассбендер також працював барменом / Фото з інстаграму

Насправді йому навіть подобалося грати в барі та створювати напої для відвідувачів. Попри те, що він виріс, працюючи довгі години в ресторані своїх батьків, йому все ж вдалося розпочати акторську кар'єру. Майкл навіть згадував, що повернувся б до роботи барменом, якби його акторська кар'єра раптово пішла на спад.

Білл Мюррей

Ця комедійна легенда колись працював барменом у маленькому закладі під назвою "Андеграунд" у Чикаго. Він навіть несподівано з'явився за барною стійкою на фестивалі SXSW у 2010 році. Тільки уявіть, як Білл Мюррей подає вам напій!

Брендон Рут

Відомий за роллю Супермена, Брендон Рут колись працював барменом у боулінгу в Лос-Анджелесі, де час від часу обслуговував знаменитостей.

Кріс Пратт

Наш власний Зоряний Лицар працював барменом у Bubba Gump Shrimp Co. на Мауї, Гаваї. Він навіть жив у фургоні до початку своєї акторської кар'єри!

Денні ДеВіто

Веселий Денні ДеВіто працював барменом до того, як його акторська кар'єра почалася з ситкому "Таксі". Ми з радістю вип'ємо з ним у пабі Paddy's Pub!

Марк Кубан

До того, як стати власником Mavericks і прославитися як бізнесмен та інвестор у фільмі "Shark Tank", Марк Кубан також працював барменом.

Том Круз

Наш улюблений головний герой "Top Gun" працював барменом під час навчання в школі в Нью-Йорку. До слова, він ще й знімався у фільмі "Коктейль".

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Наприкінці закликаємо вас не забути привітати усіх причетних зі святом. Також після роботи ви можете піти до улюбленого бару, щоб подякувати знайомому барменові за його роботу!