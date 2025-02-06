Бармены – настоящие художники. Они создают произведения искусства в бокалах. И очень интересно, что среди целого ряда знаменитостей есть те, кто начинал свою карьеру за барной стойкой. И о них 24 Канал расскажет со ссылкой на издание Proof.

Стоит внимания Как избежать похмелья и не чувствовать себя утром "мертвым" – и что делать, если это все же произошло

Звезды, которые стояли за баром

Предполагаем, что вы даже не подозревали, что ваши любимые актеры могли так и не стать звездами, продолжая миксовать вкусные коктейли для посетителей баров.

Брюс Уиллис

Среди знаменитостей, которые начинали как бармены, Брюс Уиллис, безусловно, был одним из них. До того, как получить большую роль в "Криминальном чтиве", Брюс взбалтывал коктейли для посетителей. Однако, похоже, что Брюс был довольно популярным барменом, который всегда развлекал посетителей со всей страны.

Брюс Уиллис готовил коктейли / Фото из инстаграма

Он даже обладает знаниями по миксологии и барменскому искусству, что делает его настоящим экспертом. Не удивимся, если миксология была его "шестым чувством", ведь он был таким известным в те времена.

Джон Хэмм

Джон Гемм – одна из знаменитостей, которые начинали как бармены... и он был достаточно популярным барменом среди девушек. Женщины могли выстроиться в очередь, чтобы посмотреть, как Джон смешивает напитки. По данным Entertainment Weekly, актриса Келли Линч часто нанимала Джона барменом на своих вечеринках.

Хотя звезда "Безумцев" начинал работать барменом в молодые годы, он до сих пор имеет страсть к работе за барной стойкой. Не удивлюсь, если он взбивает напитки в перерывах между сценами для коллег и других участников съемок.

Рассел Кроу

Наконец, среди знаменитостей, которые начинали как бармены, есть Рассел Кроу. Прежде чем стать гладиатором в... "Гладиаторе", Рассел, безусловно, был гладиатором за барной стойкой. Прежде чем получить такое громкое имя в киноиндустрии, Рассел должен был оплачивать счета, работая официантом и барменом.

В то время как его первые годы состояли из поиска способов оплатить долги и смешивания напитков и коктейлей для пьяных посетителей, сейчас Рассел – чрезвычайно популярный актер. Не говоря уже о том, что он также является кинопродюсером и музыкантом.

Майкл Фассбендер

Могли бы вы подумать, что Майкл Фассбендер сбил 300 коктейлей перед тем, как сняться в своем дебютном фильме "300"? Возможно, даже больше, ведь большую часть своих 20 лет он провел, работая барменом и разнося напитки. Миксуя напитки за барной стойкой, Майкл также стремился продолжить свою актерскую карьеру.

Майкл Фассбендер также работал барменом / Фото из инстаграма

На самом деле ему даже нравилось играть в баре и создавать напитки для посетителей. Несмотря на то, что он вырос, работая долгие часы в ресторане своих родителей, ему все же удалось начать актерскую карьеру. Майкл даже вспоминал, что вернулся бы к работе барменом, если бы его актерская карьера внезапно пошла на спад.

Билл Мюррей

Эта комедийная легенда когда-то работал барменом в маленьком заведении под названием "Андеграунд" в Чикаго. Он даже неожиданно появился за барной стойкой на фестивале SXSW в 2010 году. Только представьте, как Билл Мюррей подает вам напиток!

Брэндон Рут

Известный по роли Супермена, Брэндон Рут когда-то работал барменом в боулинге в Лос-Анджелесе, где время от времени обслуживал знаменитостей.

Крис Пратт

Наш собственный Звездный Рыцарь работал барменом в Bubba Gump Shrimp Co. на Мауи, Гавайи. Он даже жил в фургоне до начала своей актерской карьеры!

Дэнни ДеВито

Веселый Дэнни ДеВито работал барменом до того, как его актерская карьера началась с ситкома "Такси". Мы с радостью выпьем с ним в пабе Paddy's Pub!

Марк Кубан

До того, как стать владельцем Mavericks и прославиться как бизнесмен и инвестор в фильме "Shark Tank", Марк Кубан также работал барменом.

Том Круз

Наш любимый главный герой "Top Gun" работал барменом во время учебы в школе в Нью-Йорке. К слову, он еще и снимался в фильме "Коктейль".

Это интересно Стареет ли виски в бутылке: здесь все, что вам нужно знать

В конце призываем вас не забыть поздравить всех причастных с праздником. Также после работы вы можете пойти в любимый бар, чтобы поблагодарить знакомого бармена за его работу!