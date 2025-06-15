Ми, звісно, вирішуємо вдатися до дезодоранту – але ж до якого саме формату прихилитися? Бо є стіки, а є й спреї. 24 Канал із посиланням на GQ порівняє для вас ці 2 варіанти.

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Що краще – дезодорант у формі стіка чи у формі спрею

Дезодоранти потрібно вміти вибирати найкращі. У тому сенсі, щоб вони відповідали вашим потребам і вподобанням, а головне – забезпечували свіжість та захист.

Простіше кажучи, якщо ви працюєте в офісі та щодня ходите на роботу пішки – вам потрібен сильніший дезодорант. А якщо ви працюєте вдома, а виходите на неспішну прогулянку лише ввечері – то ви ж не настільки сильно пітнієте.

На щастя, для будь-яких ситуацій ми маємо потрібні дезодоранти, з різними ароматами та у різних формах, щоб ви могли вибрати найкращий і найефективніший. Зараз ми поговоримо про форми.

І стіки, і спреї є ефективним, але є нюанси, які вам слід урахувати, обираючи формат саме для себе. Наприклад, наскільки сильно ви пітнієте, чи легко подразнюється ваша шкіра тощо.

Дезодоранти у формі спреїв мають плюси та мінуси, але й стіки так само, і ось які саме / Фото freepik

Спрей швидко висихає, і його можна застосувати швидко (як-от після спортзалу, коли нема часу на душ) та на більшій кількості ділянок тіла. Але стіки можуть бути менш подразнюючими, також вони ідеальні для подорожей, адже не є рідиною та не легкозаймисті.

Загалом, дезодорант-спрей:

Можна нанести більш рівномірно.

Він швидко висихає, залишає менше слідів.

Його аромат може бути дуже сильним.

Але:

Він може посилити подразнення шкіри.

Він не є найкращим варіантом для подорожей.

Попри більший захист, він менш точковий.

Тим часом дезодорант-стік:

Наноситься точно і контрольовано.

Може триматися довше.

Менше подразнює шкіру.

Але: