Мы, конечно, решаем прибегнуть к дезодоранту – но к какому именно формату склониться? Потому что есть стики, а есть и спреи. 24 Канал со ссылкой на GQ сравнит для вас эти 2 варианта.

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Что лучше – дезодорант в форме стика или в форме спрея

Дезодоранты нужно уметь выбирать самые лучшие. В том смысле, чтобы они соответствовали вашим потребностям и предпочтениям, а главное – обеспечивали свежесть и защиту.

Проще говоря, если вы работаете в офисе и ежедневно ходите на работу пешком – вам нужен более сильный дезодорант. А если вы работаете дома, а выходите на неспешную прогулку только вечером – то вы же не настолько сильно потеете.

К счастью, для любых ситуаций существуют нужные дезодоранты, с различными ароматами и в разных формах, чтобы вы могли выбрать лучший и самый эффективный. Сейчас мы поговорим о формах.

И стики, и спреи являются эффективным, но есть нюансы, которые вам следует учесть, выбирая формат именно для себя. Например, насколько сильно вы потеете, легко ли раздражается ваша кожа и тому подобное.

Дезодоранты в форме спреев имеют плюсы и минусы, но и стики так же, и вот какие именно / Фото freepik

Спрей быстро высыхает, и его можно применить быстро (например после спортзала, когда нет времени на душ) и на большем количестве участков тела. Но стики могут быть менее раздражающими, также они идеальны для путешествий, ведь не является жидкостью и не легковоспламеняющиеся.

В общем, дезодорант-спрей:

Можно нанести более равномерно.

Он быстро высыхает, оставляет меньше следов.

Его аромат может быть очень сильным.

Но:

Он может усилить раздражение кожи.

Он не является лучшим вариантом для путешествий.

Несмотря на большую защиту, он менее точечный.

Между тем дезодорант-стик:

Наносится точно и контролируемо.

Может держаться дольше.

Меньше раздражает кожу.

Но: