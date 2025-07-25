Дівчина дня: що постить у мережі українка DJ Miss Monique, яку обговорюють у мережі

Українцями продовжує пишатись весь світ. Зокрема, нашою крутою діджейкою Miss Monique, яку впродовж останніх кількох днів активно обговорюють у мережі.

Нею розлетілось фото DJ Miss Monique з українським прапором. Воно опубліковане в одному з ключових видань про електронну сцену у світі – DJ MAG, пише 24 Канал.

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Що відомо про виступ DJ Miss Monique?

Цю світлину DJ Miss Monique зробили під час її виступу на одному з найбільших у світі фестивалів електронної музики. Мовиться про Tomorrowland, що до 27 липня проходить у Бельгії. На світлині усміхнена дівчина позує з прапором України на спині.



DJ Miss Monique на Tomorrowland / Фото Tomorrowland

Звернімо увагу! У журналу DJ MAG півтора мільйона підписників в інстаграмі. Тому пост з нашою DJ Miss Monique надзвичайно важливий для популяризації України й української культури.

До слова, підписники видання теж у захваті від українки. Вони залишили чимало коментарів:

"DJ Miss Monique надзвичайна";

"Як же ж круто";

"ВОНА – найкраща";

"Це було щось з чимось";

"MiMo запалює сцену";

"Це феноменально".

До слова! Раніше ми розповідали про DJ Korolova та показували, що вона постить у мережі.

Також у мережі показали, як DJ Miss Monique віртуозно керує публікою. Можна побачити, як прихильники українки в унісон з нею рухаються. І це суцільний кайф.

Як DJ Miss Monique розкачала публіку: дивіться відео

Що постить у мережі DJ Miss Monique?

У DJ Miss Monique понад 950 тисяч підписників в інстаграмі. І вона активно ділиться зі своїми прихильниками роликами зі своїх виступів. Також вона демонструє свій лайфстайл, показує, як відпочиває.

DJ Miss Monique ловить кайф під час виступу: дивіться відео

DJ Miss Monique на фестивалі / Фото з інстаграму DJ Miss Monique

DJ Miss Monique охоче ділиться кадрами з відпочинку / Фото з інстаграму DJ Miss Monique

У червні вона приїжджала до Києва / Фото з інстаграму DJ Miss Monique

DJ Miss Monique дуже личить Париж / Фото з інстаграму DJ Miss Monique

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Якщо ви досі не підписались на DJ Miss Monique – пора це зробити. Вона однозначно заслуговує на вашу увагу!