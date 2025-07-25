Дівчина дня: що постить у мережі українка DJ Miss Monique, яку обговорюють у мережі
- DJ Miss Monique, українська діджейка, активно обговорюється в мережі завдяки фото з українським прапором, опублікованому в DJ MAG, під час її виступу на фестивалі Tomorrowland у Бельгії.
- На Instagram DJ Miss Monique, з понад 950 тисячами підписників, вона ділиться відео зі своїх виступів та лайфстайлом, популяризуючи українську культуру.
Українцями продовжує пишатись весь світ. Зокрема, нашою крутою діджейкою Miss Monique, яку впродовж останніх кількох днів активно обговорюють у мережі.
Нею розлетілось фото DJ Miss Monique з українським прапором. Воно опубліковане в одному з ключових видань про електронну сцену у світі – DJ MAG, пише 24 Канал.
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Що відомо про виступ DJ Miss Monique?
Цю світлину DJ Miss Monique зробили під час її виступу на одному з найбільших у світі фестивалів електронної музики. Мовиться про Tomorrowland, що до 27 липня проходить у Бельгії. На світлині усміхнена дівчина позує з прапором України на спині.
DJ Miss Monique на Tomorrowland / Фото Tomorrowland
Звернімо увагу! У журналу DJ MAG півтора мільйона підписників в інстаграмі. Тому пост з нашою DJ Miss Monique надзвичайно важливий для популяризації України й української культури.
До слова, підписники видання теж у захваті від українки. Вони залишили чимало коментарів:
"DJ Miss Monique надзвичайна";
"Як же ж круто";
"ВОНА – найкраща";
"Це було щось з чимось";
"MiMo запалює сцену";
"Це феноменально".
До слова! Раніше ми розповідали про DJ Korolova та показували, що вона постить у мережі.
Також у мережі показали, як DJ Miss Monique віртуозно керує публікою. Можна побачити, як прихильники українки в унісон з нею рухаються. І це суцільний кайф.
Як DJ Miss Monique розкачала публіку: дивіться відео
Що постить у мережі DJ Miss Monique?
У DJ Miss Monique понад 950 тисяч підписників в інстаграмі. І вона активно ділиться зі своїми прихильниками роликами зі своїх виступів. Також вона демонструє свій лайфстайл, показує, як відпочиває.
DJ Miss Monique ловить кайф під час виступу: дивіться відео
DJ Miss Monique на фестивалі / Фото з інстаграму DJ Miss Monique
DJ Miss Monique охоче ділиться кадрами з відпочинку / Фото з інстаграму DJ Miss Monique
У червні вона приїжджала до Києва / Фото з інстаграму DJ Miss Monique
DJ Miss Monique дуже личить Париж / Фото з інстаграму DJ Miss Monique
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