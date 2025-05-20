Наш світ може до цього не спонукати, але ось що прийде у ваше життя, якщо ви робите добро

У сучасному світі є багато причин, щоб не бути добрим. А проте є й винагорода, якщо ви живете як добра людина.

Бути добрим – значить обирати добре ставлення до себе та інших. І цей вибір повертається до вас, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Ці 5 речей точно прийдуть до вас, якщо ви – добра людина

Довіра. Хороші люди послідовні у своїх словах і діях, тож тільки вони заслуговують на довіру інших людей. Це не відбувається миттєво – щоб побудувати довіру, потрібен час, але ви її точно здобудете. І тоді вона стане вашим потужним активом, безцінним протягом усього вашого життя.

Хороші люди послідовні у своїх словах і діях, тож тільки вони заслуговують на довіру інших людей. Це не відбувається миттєво – щоб побудувати довіру, потрібен час, але ви її точно здобудете. І тоді вона стане вашим потужним активом, безцінним протягом усього вашого життя. Спокій. Життя, в якому ви піклуєтеся про інших, робите правильний вибір і прагнете жити саме так, змушує вас поважати себе. У вас буде менше відчуттів провини й жалю. Звісно, ніхто не застрахований від халеп нашого світу, але хороші люди відносно спокійні, тому що їхня віра в себе непохитна.

Бути добрим – значить свідомо обирати добро, і цей вибір повертається до вас / Фото freepik