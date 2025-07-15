15 липня 1997 року його життя обірвав коханець, що показали у другому сезоні серіалу "Американська історія злочинів". У цей день 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar розповість цікаві факти про Джанні Версаче, які варто знати!

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З якої сім'ї походив Джанні Версаче?

Ріс він в італійському місті Реджо-Калабрія, де він навчився створювати сукні для своєї матері. Як пишуть The New York Times, вона була кравчинею. І він опановував нові знання завдяки тому, що ходив до неї у майстерню. Пізніше Джанні перебрався до Мілана, де він і заснував уже культовий бренд Versace.

Туди він запросив своїх брата і сестру Санто та Донателлу, щоб вони допомогли йому з керуванням брендом. Санто був відповідальний за фінансову сторону, а Донателла допомагала Джанні з дизайном вбрання.

У чому Версаче був новатором?

Джанні був відомим тим, що підтримував теплі стосунки зі знаменитостями. Так, він дружив з Мадонною, Стінгом, Елтоном Джоном і принцесою Діаною. Як пише The Telehraph, він був одним з перших, хто відмовився запрошувати багатих світських людей на модні покази. Натомість їхні місця у першому ряду посідали зірки та друзі.



Джанні Версаче товаришував зі знаменитостями / Фото AP

Цікаво, що було чимало скептиків, які не вірили, що колекції Версаче продаватимуться. Мовляв, вони надто відрізняються від того, що робили інші дизайнери-сучасники.

Власне, Джанні влаштовував покази мод, які були подібними до вечірок. А також він був тим, завдяки кому з'явилось таке явище як супермоделі.

Яку культову сукню пошив Версаче?

До прем'єри стрічки "Чотири весілля та похорон" у 1994 році Елізабет Герлі була маловідомою актрисою. Власне, у цій картині знявся її тодішній коханий – Г'ю Грант, який був хорошим другом Джанні Версаче. Він і дозволив Елізабет позичити свою сукню на червону доріжку.

Ця сукня стала справжнім хітом завдяки великим золотим скріпкам. І цьому вбранню приписують зміну моди на червоній доріжці. А також – запуск кар'єри Елізабет Герлі.



Та сама культова сукня на Елізабет Герлі / Фото harpersbazaar

Коли він провів свій останній показ мод?

Менш як за тиждень до вбивства Джанні демонстрував свою останню колекцію. І зробив він це у готелі Ritz у Парижі. Як писали The Telegraph, двома супермоделями, котрі брали участь в останньому його показі, були епатажна Наомі Кемпбелл і Ерін О'Коннер.

Цікаво, що Донателла через 15 років після смерті Джанні провела показ мод у готелі Ritz. Його вона організувала на честь свого брата, перш ніж готель зачинили на реконструкцію.

А у 2017 році – на двадцяту річницю смерті Джанні – Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Клаудія Шиффер, котра знялась у культовій рекламі Versace з Сильвестром Сталлоне, Карла Бруні та Гелена Крістенсен знову зібрались разом. Вони пройшлись по подіуму разом із Донателлою під час фіналу показу на Міланському тижні моди.

Як загинув Джанні Версаче?

Мало хто знає, але Джанні Версаче за пів року до смерті подолав рак вуха. Втім, він не довго міг насолоджуватись життям після цього. Так, зранку 15 липня він пішов по газету до кіоску поблизу своєї вілли Casa Casuarina в Маямі, що зазвичай робив його помічник.

Свою смерть Джанні зустрів перед дверима, на сходах власного будинку. Його вбив Ендрю Кьюненен, серійний убивця, а також палкий шанувальник дому Versace. Для нього Джанні був об'єктом платонічного кохання. Вони колись бачились на банкеті й обмінялись буквально кількома словами.

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Відомо, що в Кьюненена було вже кілька жертв на той момент. Він також потрапив до списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР. Згодом, після вбивства Джанні Версаче, Ендрю вистрілив собі у голову з того самого пістолета, яким він відібрав життя в іменитого дизайнера.