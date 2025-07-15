15 июля 1997 года его жизнь оборвал любовник, что показали во втором сезоне сериала "Американская история преступлений". В этот день 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar расскажет интересные факты о Джанни Версаче, которые стоит знать!

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Из какой семьи происходил Джанни Версаче?

Рос он в итальянском городе Реджо-Калабрия, где он научился создавать платья для своей матери. Как пишут The New York Times, она была портнихой. И он овладевал новыми знаниями благодаря тому, что ходил к ней в мастерскую. Позже Джанни перебрался в Милан, где он и основал уже культовый бренд Versace.

Туда он пригласил своих брата и сестру Санто и Донателлу, чтобы они помогли ему с управлением брендом. Санто был ответственен за финансовую сторону, а Донателла помогала Джанни с дизайном одежды.

В чем Версаче был новатором?

Джанни был известен тем, что поддерживал теплые отношения со знаменитостями. Так, он дружил с Мадонной, Стингом, Элтоном Джоном и принцессой Дианой. Как пишет The Telehraph, он был одним из первых, кто отказался приглашать богатых светских людей на модные показы. Вместо этого их места в первом ряду занимали звезды и друзья.



Джанни Версаче дружил со знаменитостями / Фото AP

Интересно, что было немало скептиков, которые не верили, что коллекции Версаче будут продаваться. Мол, они слишком отличаются от того, что делали другие дизайнеры-современники.

Собственно, Джанни устраивал показы мод, которые были похожи на вечеринки. А также он был тем, благодаря кому появилось такое явление как супермодели.

Какое культовое платье сшил Версаче?

До премьеры фильма "Четыре свадьбы и похороны" в 1994 году Элизабет Херли была малоизвестной актрисой. Собственно, в этой картине снялся ее тогдашний возлюбленный – Хью Грант, который был хорошим другом Джанни Версаче. Он и позволил Элизабет одолжить свое платье на красную дорожку.

Это платье стало настоящим хитом благодаря большим золотым скрепкам. И этому наряду приписывают изменение моды на красной дорожке. А также – запуск карьеры Элизабет Херли.



То самое культовое платье на Элизабет Херли / Фото harpersbazaar

Когда он провел свой последний показ мод?

Менее чем за неделю до убийства Джанни демонстрировал свою последнюю коллекцию. И сделал он это в отеле Ritz в Париже. Как писали The Telegraph, двумя супермоделями, которые участвовали в последнем его показе, были эпатажная Наоми Кэмпбелл и Эрин О'Коннер.

Интересно, что Донателла спустя 15 лет после смерти Джанни провела показ мод в отеле Ritz. Его она организовала в честь своего брата, прежде чем отель закрыли на реконструкцию.

А в 2017 году – на двадцатую годовщину смерти Джанни – Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, которая снялась в культовой рекламе Versace с Сильвестром Сталлоне, Карла Бруни и Хелена Кристенсен снова собрались вместе. Они прошлись по подиуму вместе с Донателлой во время финала показа на Миланской неделе моды.

Как погиб Джанни Версаче?

Мало кто знает, но Джанни Версаче за полгода до смерти преодолел рак уха. Впрочем, он недолго мог наслаждаться жизнью после этого. Так, утром 15 июля он пошел за газетой в киоск вблизи своей виллы Casa Casuarina в Майами, что обычно делал его помощник.

Свою смерть Джанни встретил перед дверью, на лестнице собственного дома. Его убил Эндрю Кьюненен, серийный убийца, а также страстный поклонник дома Versace. Для него Джанни был объектом платонической любви. Они когда-то виделись на банкете и обменялись буквально несколькими словами.

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Известно, что у Кьюненена было уже несколько жертв на тот момент. Он также попал в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Впоследствии, после убийства Джанни Версаче, Эндрю выстрелил себе в голову из того самого пистолета, которым он отобрал жизнь у именитого дизайнера.