Це значний плюс щодо можливостей, але є й мінус – людська винахідливість створила чимало часом незрозумілих термінів. Casual Chic, Smart Casual, Cocktail, Black Tie, White Tie – що все це означає? 24 Канал пояснить із посиланням на GQ.
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Сучасні види дрескодів: як називаються та що вимагають
- Casual Chic, Smart Casual. Базовий переклад – розумний повсякденний. Він може варіюватися від костюма без краватки, піджака з темними джинсами до комбінації піджака і брюк іншого кольору, залежно від формальності заходу. Комбінації можуть бути різними, від сорочки з відкритим коміром до в'язаного виробу, водолазки, джемпера з вирізом або поло.
- Cocktail. Коли в дрес-коді вказано "коктейль", це означає, що бажано вдягнути костюм, і бажано темного кольору. Ось так просто. Брати краватку чи ні – залежить від формальності коктейльної вечірки чи іншого заходу, на який вас запросили із зазначенням такого дрескоду.
Casual Chic, Smart Casual, Cocktail, Black Tie, White Tie – що все це означає? / Фото freepik
- Sport. Тут ми на більш розкутій території – це найчастіше пара чиносів чи джинсів, сорочка або поло, зручне взуття, як-от мокасини або кросівки.
- White Tie, Strict etiquette. Білу краватку-метелика слід носити лише з фраками, і це найформальніша трійка у чоловічих гардеробах сьогодні. Хоча вона у наші дні вже не така поширена, як у минулі століття.
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- Black Tie Etiquette. Чорну краватку беремо під класичний піджак для вечері. У наш час є багато варіантів кольорів та дизайну, хоча найпоширеніші піджаки – чорні, темно-сині та білі. Далі брюки – чорного кольору, з поясом або з жилетом. Також сюди зараховують смокінг, але пам'ятайте, що його носять тільки вночі.
- Morning coat. Ранковий костюм – це вершина чоловічого денного етикету, він зарезервований для формальних ранкових подій. Зазвичай це весілля, і найчастіше заведено одягати костюм і краватку (хоча ніколи не завадить перепитати організаторів).