Чи можливо це? Скільки часу можна зберігати відкриту пляшку шампанського? 24 Канал розповість про це із посиланням на GQ.

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Скільки можна зберігати відкриту пляшку шампанського

Отже, ви купили пляшку шампанського, щоб відзначити особливу подію або святковий момент, відкрили її, але не допили. Трапляється, але, що ж, зберігати її довго не вдасться.

Хороше шампанське коштує дорого, і його вважають чимсь особливішим за вино чи текілу у соціальних ритуалах. Але буває, що особливий момент минув, а пляшка шампанського ще напівповна.

Так, загалом, алкоголь можна довго зберігати, якщо пляшка закрита.

Пляшка вінтажного шампанського, яке роблять з винограду конкретного року, може зберігатися до 10 років.

шампанського, яке роблять з винограду конкретного року, може зберігатися до 10 років. Пляшку невінтажного шампанського, яке зазвичай роблять з винограду різних років, зберігають лише 3 – 4 роки.

Відкрите шампанське довго зберігати не вийде, але певний час все ж можна / Фото freepik

Але після відкриття – вже інша історія. Наприклад, відкрите вино можна тримати в холодильнику від 3 до 5 днів, далі воно може зіпсуватися. Так само й шампанське зіпсується, якщо залишити його відкритим надто довго.

Процес псування починається з моменту відкриття, але все ж всю пляшку зразу випивати не обов'язково.

випивати не обов'язково. Ви таки можете її потримати ті самі 3 – 5 днів, але враховуйте, що смак шампанського, його газованість і аромат тануть з кожним днем.

Щоб сповільнити процес псування, зберігати пляшку слід правильно. Це означає – в холодильнику і закрити її надійною пробкою.

Варто знати Як відрізнити хороший алкоголь від поганого – і розпізнати, що ваш напій зіпсувався

Ось як ви можете зрозуміти, чи зіпсувалося шампанське: