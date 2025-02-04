Тут справа у безпеці, хоча є нюанси. 24 Канал завдяки Kingsmen відокремив факти від вигадок і розкрив справжні причини, чому борода для пожежників не ОК, але можна носити вуса.
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Що стоїть за забороною на носіння бороди: наукова причина
Пожежне спорядження – це рятівний круг для рятувальника в умовах екстремальної температури та небезпеки. Важливим елементом цього спорядження є маска з автономним дихальним апаратом – SCBA. Вона забезпечує людину чистим повітрям у задимленому середовищі.
А тепер уявіть, що ви намагаєтесь надати герметичного захисту своєму обличчю, коли вам заважає густа борода.
Негерметична маска – це ризик запаморочення, дезорієнтації й навіть втрати свідомості. Це рецепт катастрофи в будівлі, охопленій вогнем. Та навіть якщо її уникнути, вдихання токсинів, диму та твердих частинок може мати довгострокові наслідки для здоров'я.
Пожежник наочно пояснив, чому носить вуса, але не бороду: дивіться відео vanader
Носити щетину теж не дуже добре. Навіть коротка борода може порушити герметичність – бо будь-яке волосся на обличчі створює щілини. Ось чому більшість пожежних підрозділів у світі мають суворі правила щодо волосся на обличчі, або щонайменше переконливі рекомендації – бути чисто поголеними або мати лише акуратно підстрижені вуса (так, вони не заважають носінню маски).
Міфи про заборону на бороди для пожежників
- "Борода – це лише питання особистого стилю". Воно то так, але не у світі пожежної справи. Борода безпосередньо впливає на здатність пожежника виконувати свої обов'язки безпечно та ефективно.
- "Підстрижена борода – це ОК". Ні, навіть коротка борода може порушити герметичність респіраторної маски.
Пожежники можуть мати вуса, і вони таки їм личать / Ось фото від nwfd_az
- "Технології вже достатньо розвинулися, щоб пристосуватися до бороди". Так, технології розвиваються, але досі жодна маска не може гарантувати ідеальну герметичність з волоссям на обличчі.
- "Заборона на бороди – це просто старомодне правило". Та ні, вона не пов'язана з традиціями, а ґрунтується на наукових доказах і прихильності до безпеки пожежників.
- "Вуса ж можна, то чому не можна бороду?" Та просто вуса не заважають герметичності респіраторної маски, на відміну від бороди.
Отже, заборона на носіння бороди в пожежній службі пов'язана не з естетикою чи застарілими правилами, а з необхідністю захиститися від серйозної шкоди.