І при цьому все ж натрапляють на проблеми, яким легко могли б запобігти. AMPERCAR нагадує, що, окрім всього вищезгаданого, слід змастити деякі важливі елементи автомобіля.

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5 місць у машині, які потрібно змастити восени

Змащення потрібне для двигуна та трансмісії, це очевидно. Але також у другій половині осені варто обробити й інші місця.

Змастити бічні скла та напрямні дуже важливо, адже взимку лід і бруд будуть заважати склу рухатися, що призведе до скреготу, заїдання, додаткового навантаження на механізми. Щоб такого не сталося, варто взяти силіконовий спрей або сухий тефлон та нанести на напрямні, а потім кілька разів опустити й підняти шибки. Зайве мастило можна прибрати за допомогою ганчірки та рідини для миття вікон. Ця проста на кілька хвилин процедура забезпечить плавний рух скла у період холодів і не доведеться витрачатися на заміну двигуна склопідйомника.

дуже важливо, адже взимку лід і бруд будуть заважати склу рухатися, що призведе до скреготу, заїдання, додаткового навантаження на механізми. Щоб такого не сталося, варто взяти силіконовий спрей або сухий тефлон та нанести на напрямні, а потім кілька разів опустити й підняти шибки. Зайве мастило можна прибрати за допомогою ганчірки та рідини для миття вікон. Ця проста на кілька хвилин процедура забезпечить плавний рух скла у період холодів і не доведеться витрачатися на заміну двигуна склопідйомника. Ущільнювачі на дверях дуже важливі для захисту салону від пилу, вологи та бруду, а також для зниження рівня шуму. Тому їх теж слід змастити, щоб за умов холоду не утворювався лід, який перешкоджатиме роботі. Підійде звичайне силіконове мастило, достатньо просто нанести його на всі ущільнювачі.

Ущільнювачі, дверні петлі та замки також потрібно обробляти спеціальними мастильними матеріалами / Фото freepik

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