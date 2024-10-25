Ролик зі своєю спробою він виклав на ютуб-каналі danyltsiv. Дивіться разом з нами, чи вдалось йому впоратись з цим непростим викликом.

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Чи зміг блогер впоратись з фізо "Азову"

Недавно в ютубі я наткнувся на відео пацана який пробував пройти фізо "Азову", і його результати були вже не такі і хороші... І в мене з'явився новий сенс мого життя: попробувати пройти фізо і мати кращі результати за нього,

– почав своє відео блогер.

З чого складається фізо "Азову":

підтягування;

відтискання;

прес;

біг, який він назвав "страшним сном кожного качка".

Герой ролика озвучив правила, за якими буде справлятись з фізо "Азову". Перше – він повинен пройти все на максимальну кількість балів, крім бігу. Також він прагнув зробити все з максимально хорошою технікою. Що ж стосується бігу, то він мав наміри пробігти бодай 300 метрів.

Він почав з підтягувань. Йому потрібно зробити 15 повторень. Блогер зауважив, що на виконання кожної вправи дається лише одна спроба, тому потрібно викластись на повну. З цією задачею він впорався, отримавши максимум балів – 100.

Далі він взявся за прес. З першої спроби він зробив 75 повторів на 95 балів. Але він мав виконати її на всі 100 балів, тому зробив другу спробу.

Блогер з першої спроби зробив 75 повторень / Скриншот з відео

Емоції нашого героя під час виконання вправ – безцінні. Ясна річ, що під час виконання скручування на прес він збивався з рахунку, що не менш ускладнювало і без того непросту задачу. З другої спроби йому вдалось зробити 81 повторення, тому у нього 100 балів зі 100 можливих.

Настав час відтискань. Щоб набрати 100 балів, йому необхідно зробити 71 повторення. За його словами, відтискання – "одна з найважчих вправ". Тому він прагнув бодай 60 балів набрати за цю дисципліну, адже це мінімальний прохідний бал. Якщо ж цифра менша, то нікуди він не проходить. Загалом блогерові вдалось зробити 53 відтискання та набрати 75 балів.

А ось і найстрашніша для нього дисципліна – біг. У цьому випробовуванні слід подолати 3200 метрів, щоб отримати максимальний бал. Але ми пам'ятаємо, що наш герой виконав кілька вправ, які вже добряче його виснажили.

В один момент я навіть почав думати, що зможу пробігти на 100 балів. Я пробіг уже 300 метрів. Якщо я буду бігти в такому самому темпі, то пробіжу на 100 балів,

– говорив він під час випробування.

Після півтора кілометра бігти стало важче. Але попри це, йому таки вдалось впоратись з дистанцією у 3,2 кілометра. Її він подолав за 16 хвилин і 23 секунди.

Він пробіг 3200 метрів за понад 16 хвилин / Скриншот з відео

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Вважаємо, що наш герой чудово впорався з цим непростим завданням. Тим же, хто зміг впоратись з фізо з першої спроби, можна задуматись над вступом до "Азову". Заповнити анкету можна за цим посиланням.