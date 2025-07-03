Отже, засмагати треба розумно, а для цього слід щонайменше розуміти, як працює сонцезахисний крем. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це та більше докладніше.
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Як правильно і безпечно засмагати: ось 5 наріжних порад
- Підсильте захист від сонця в піковий час. При цьому врахуйте час доби та пору року. Зазвичай сонце найсильніше між 10 і 16 годинами, а влітку його промені найпряміші. У ці години дня та в літні місяці слід особливо дбати про безпеку своєї шкіри під час засмаги. Але й у середині зими ультрафіолетові промені не зникають. Взимку ви не засмагаєте, але можливі сонячні опіки. Тобто використовувати сонцезахисний крем можна весь рік, просто в піковий час – з більшим SPF, 30 чи 50, а в більш безпечний – 15.
- Розумійте різницю у видах SPF та UV. Ультрафіолетові промені типу А (UVA) проникають глибше в шкіру і роблять її старішою та шорсткішою на дотик. Промені типу В (UVB) спричиняють сонячні опіки та меланому. Обирайте засоби, які захищають від обох видів променів. А SPF означає силу захисту засобу від променів типу В. Цифра ж – це час, протягом якого ви можете перебувати на сонці з цим продуктом, який слід розуміти за такою формулою: SPF 15 – перебування на сонці протягом години з цим засобом дорівнює впливу УФ-променів протягом 4 хвилин без SPF, SPF 30 – година з ним еквівалентна 2 хвилинам впливу УФ-променів без захисту, і так далі. Та жоден крем не захистить вас на 100%. Креми з SPF 15 фільтрують приблизно 93% променів, SPF 30 – 97%, SPF 50 – 98%, а SPF 100 – приблизно 99%.
Щоб засмагати розумно, слід розуміти, як працює сонцезахисний крем / Фото freepik
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- Знайте, коли потрібно наносити крем. Це слід робити за 15 хвилин до прямого впливу сонця, щоб він встиг всотатися у шкіру. Повторюйте це кожні 2 години. Якщо ваша мета саме засмагнути, використовуйте SPF 15 або 20. Враховуйте також фактор поту та води. Навіть якщо на засобі вказано, що він водостійкий – його варто наносити повторно після моря чи басейну.
- Наносьте потрібну кількість. Краще щоб це був хороший шар крему на обличчя, ноги, руки та шию, і трохи більше на груди. Бодай невелику кількість нанесіть і на спину та шию. І краще уникайте засобів для штучної засмаги та соляріїв. Усе це надає шкірі лише тимчасового забарвлення, і навіть неприродного. Гірше того, деякі з засобів шкодять здоров'ю.
- Підтримка засмаги. Використовуйте сонцезахисний крем, щоб захистити шкіру від обох типів ультрафіолетових променів, навіть коли ви вже засмагли. SPF 30 чудово допоможе вам зберегти поточний рівень засмаги протягом усього літа.