Отже, засмагати треба розумно, а для цього слід щонайменше розуміти, як працює сонцезахисний крем. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це та більше докладніше.

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Як правильно і безпечно засмагати: ось 5 наріжних порад

Підсильте захист від сонця в піковий час. При цьому врахуйте час доби та пору року. Зазвичай сонце найсильніше між 10 і 16 годинами, а влітку його промені найпряміші. У ці години дня та в літні місяці слід особливо дбати про безпеку своєї шкіри під час засмаги. Але й у середині зими ультрафіолетові промені не зникають. Взимку ви не засмагаєте, але можливі сонячні опіки. Тобто використовувати сонцезахисний крем можна весь рік, просто в піковий час – з більшим SPF, 30 чи 50, а в більш безпечний – 15.

При цьому врахуйте час доби та пору року. Зазвичай сонце найсильніше між 10 і 16 годинами, а влітку його промені найпряміші. У ці години дня та в літні місяці слід особливо дбати про безпеку своєї шкіри під час засмаги. Але й у середині зими ультрафіолетові промені не зникають. Взимку ви не засмагаєте, але можливі сонячні опіки. Тобто використовувати сонцезахисний крем можна весь рік, просто в піковий час – з більшим SPF, 30 чи 50, а в більш безпечний – 15. Розумійте різницю у видах SPF та UV. Ультрафіолетові промені типу А (UVA) проникають глибше в шкіру і роблять її старішою та шорсткішою на дотик. Промені типу В (UVB) спричиняють сонячні опіки та меланому. Обирайте засоби, які захищають від обох видів променів. А SPF означає силу захисту засобу від променів типу В. Цифра ж – це час, протягом якого ви можете перебувати на сонці з цим продуктом, який слід розуміти за такою формулою: SPF 15 – перебування на сонці протягом години з цим засобом дорівнює впливу УФ-променів протягом 4 хвилин без SPF, SPF 30 – година з ним еквівалентна 2 хвилинам впливу УФ-променів без захисту, і так далі. Та жоден крем не захистить вас на 100%. Креми з SPF 15 фільтрують приблизно 93% променів, SPF 30 – 97%, SPF 50 – 98%, а SPF 100 – приблизно 99%.

Щоб засмагати розумно, слід розуміти, як працює сонцезахисний крем / Фото freepik

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