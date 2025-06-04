Нові урядові правила примушують користувачів підтверджувати свій вік. Це можна зробити як з допомогою кредитної картки, так і документу, що посвідчує особу. Втім, оператори стверджують, що таке рішення ставить під загрозу дані людей, пише 24 Канал з посиланням на France 24.

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Порносайти не працювали у середу

У середу французькі відвідувачі сайтів Pornhub, YouPorn і RedTube отримали повідомлення, в якому засуджуються ризики для приватності, пов’язані з вимогою уряду підтверджувати вік користувачів.

"Ваш уряд пропонує перевіряти ваш вік кожного разу, коли ви відвідуєте наш сайт – це божевілля, чи не так?" – запитує повідомлення, яке з’являється на Pornhub замість звичного входу на ресурс.

Це повідомлення увінчане зображенням алегоричної фігури Свободи з оголеними грудьми, котра розмахує французьким прапором з картини Ежена Делакруа 1830 року "Свобода, що веде народ".



Таке повідомлення бачать користувачі PornHub / Скриншот

Нагадаймо, що цьогоріч Франція поступово запровадила вимоги для всіх ресурсів для дорослих, щоб користувачі підтверджували свій вік. Це необхідно для того, щоб унеможливити доступ неповнолітнім до порнографічних матеріалів.

До слова! Раніше ми розповідали, хто зі знаменитостей має акаунт на OnlyFans. Цей сервіс часто використовують для монетизації пікантного контенту.

Особисті дані під загрозою?

Операторам потрібно буде пропонувати третім особам "подвійний сліпий" варіант. Він би не дозволяв платформам бачити ідентифікаційну інформацію користувачів. Водночас материнська компанія Pornhub Aylo зауважила, що цей механізм неефективний. Ба більше, він здатний наражати дані людей на ризик зловмисників, зломів або витоків.

Вимога повторно надавати конфіденційну особисту інформацію створює неприйнятний ризик для безпеки, який ми відмовляємося нав'язувати нашим користувачам,

– йдеться в повідомленні.

У платформі стверджують, що французький закон також "перенаправляє користувачів на тисячі сайтів, які навмисно обходять правила" і не модерують відео з таких питань, як вік і згода виконавців.

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Aylo закликає уряди змусити виробників операційних систем – Apple, Microsoft і Google – перевіряти вік користувачів на рівні окремих гаджетів. І вже "сигнал про вік" від операційних систем можна було б використовувати для надання або ж заборони доступу до контенту для дорослих. І тут не потрібно було б ділитись персональними даними.