Психолог і автор Джеффрі Бернштейн озвучив три токсичні фрази, які ніколи не можна казати коханій людині. Принаймні якщо ви прагнете зберегти стосунки, пише 24 Канал з посиланням на його статтю у Psychology Today.

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Які фрази не можна говорити коханій людині

Коли ми вперше зустрічаємося і на початкових етапах любовних стосунків, ми, як правило, поводимося якнайкраще. Однак із часом ми занадто часто втрачаємо пильність і дозволяємо собі реагувати на своїх партнерів у спосіб, який не є приємним,

– підкреслив він.

І якщо подібного роду висловлювання стають звичними, то стосунки, на його думку, мають ймовірність бути "приреченими на провал".

Як зауважив Джеффрі Бернштейн, мовиться про такі фрази: "ти перебільшуєш", "це не має значення" та "ти занадто чутливий".

"Навіть якщо ви намагаєтеся заспокоїти ситуацію, такі відповіді можуть здаватися зневажливими і призвести до того, що ваш партнер відчує себе засудженим", – наголосив експерт, який детальніше описав ці фрази у своїй книзі "Чому ти не можеш читати мої думки?".

Як ці фрази впливають на стосунки

Психолог Бернштейн також навів приклад, щоб наочно продемонструвати нам вплив цих фраз на стосунки та їхній розвиток у зворотному напрямку.

"Кілька років тому Ліза прийшла до мене, бо мала проблеми у шлюбі з Аароном. Вона сказала: "Раніше Аарон казав мені, що божеволіє від мене, але останні два роки він тільки те й робить, що каже мені, що я божеволію, коли намагаюся поговорити з ним про важливі речі в наших стосунках", – розповів він.

За словами експерта, історія цієї пари дійшла свого логічного завершення за кілька місяців.



Токсичні фрази здатні зруйнувати стосунки / Фото freepik

Що ще не варто робити

Фахівець назвав ще один перевірений спосіб зруйнувати стосунки. За словами Бернштейна, мовиться про "ведення рахунків". Цю поведінку він назвав психічним підбиванням підсумків. До прикладу, "хто останнім попросив вибачення, ініціював інтимну близькість або прибрав в оселі".

Як зазначив психолог, така поведінка "породжує обурення та боротьбу за владу".

Крім того, Бернштейн застеріг пари від "ухилення від відповіді". Також закликав не закриватись або відмовлятись від спілкування з коханою людиною.

Враховуючи, що ознакою будь-яких здорових стосунків є здатність вести спокійні, конструктивні розмови, ухилення від відповіді не обіцяє нічого хорошого для майбутнього будь-яких стосунків,

– попередив він.

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Ми ж не стомлюємось нагадувати, що спілкування – запорука щасливих стосунків. Тому будьте відкритими до комунікації, не закривайтесь у собі і пам'ятайте про те, що все потрібно подавати "словами через рот".