Чоловік носив футболки 5XL, але зміг скинути майже половину своєї ваги, зробивши лише одну річ
- Британець Гаррі Спаканья схуд на 89 кілограмів, приєднавшись до однієї специфічної програми – MAN v FAT.
- Після втрати ваги він відчуває себе впевненішим та краще контролює емоції.
- А ще програма допомогла йому знайти однодумців і підтримку, що стало важливим фактором у перетворенні.
Один рішучий британець зміг кардинально змінити своє життя, скинувши 89 кілограмів, що становила майже половину його ваги. А в пригоді у цьому стала популярна програма схуднення для чоловіків.
Вона називається MAN v FAT та поєднує футбол і правильне харчування. 24 Канал завдяки Daily Star розповідає докладніше.
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Ця історія схуднення від Гаррі Спаканьї неймовірно мотивує
24-річний хлопець Гаррі Спаканья важив 190 кілограмів зі зростом у 185 сантиметрів, і роками боровся з переїданням. Річ у тім, що їжа для нього була способом заспокоїтися.
Усе життя Гаррі мав труднощі через свою вагу. Він носив одяг розміру 5XL і штани з талією у 137 сантиметрів. Так було до квітня 2023 року, коли трапився ключовий момент, що спонукав до змін.
Під час нічної прогулянки друг натякнув хлопцеві, що варто взятися за себе. І той раптом усвідомив, що це критично важливо для його здоров'я та майбутнього батьківства.
Щоб досягти мети, він зробив лише одну річ – долучився до програми MAN v FAT. Відтак почав грати у футбол, тренуватися в залі тричі на тиждень і дотримуватися дієти з курки, іншого нежирного м’яса та овочів. У підсумку він зменшив вагу до 102 кілограмів.
Британець розповідав, як невпевнено почувався через зовнішність та намагався не привертати уваги. Низька самооцінка стала справжньою проблемою, але наслідком було повторне переїдання – Гаррі знаходив розраду в їжі.
На щастя, участь у програмі допомогла йому не тільки схуднути, а й знайти однодумців, підтримку команди. Люди зі схожими негараздами спілкувалися в чатах, мотивували один одного, і це стало надзвичайно важливим фактором.
Гаррі змінив не тільки тіло, а й ставлення до їжі. Чоловік більше не використовує її, щоб боротися зі стресом, краще контролює емоції та став упевненішим у собі.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.