Чоловік носив футболки 5XL, але зміг скинути майже половину своєї ваги, зробивши лише одну річ

Один рішучий британець зміг кардинально змінити своє життя, скинувши 89 кілограмів, що становила майже половину його ваги. А в пригоді у цьому стала популярна програма схуднення для чоловіків.

Вона називається MAN v FAT та поєднує футбол і правильне харчування. 24 Канал завдяки Daily Star розповідає докладніше.

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Ця історія схуднення від Гаррі Спаканьї неймовірно мотивує

24-річний хлопець Гаррі Спаканья важив 190 кілограмів зі зростом у 185 сантиметрів, і роками боровся з переїданням. Річ у тім, що їжа для нього була способом заспокоїтися.

Усе життя Гаррі мав труднощі через свою вагу. Він носив одяг розміру 5XL і штани з талією у 137 сантиметрів. Так було до квітня 2023 року, коли трапився ключовий момент, що спонукав до змін.

Під час нічної прогулянки друг натякнув хлопцеві, що варто взятися за себе. І той раптом усвідомив, що це критично важливо для його здоров'я та майбутнього батьківства.

Гаррі відчутно схуд завдяки MAN v FAT, що поєднує футбол і правильне харчування / Колаж 24 Каналу фото РА

Щоб досягти мети, він зробив лише одну річ – долучився до програми MAN v FAT. Відтак почав грати у футбол, тренуватися в залі тричі на тиждень і дотримуватися дієти з курки, іншого нежирного м’яса та овочів. У підсумку він зменшив вагу до 102 кілограмів.

Британець розповідав, як невпевнено почувався через зовнішність та намагався не привертати уваги. Низька самооцінка стала справжньою проблемою, але наслідком було повторне переїдання – Гаррі знаходив розраду в їжі.

На щастя, участь у програмі допомогла йому не тільки схуднути, а й знайти однодумців, підтримку команди. Люди зі схожими негараздами спілкувалися в чатах, мотивували один одного, і це стало надзвичайно важливим фактором.

Гаррі змінив не тільки тіло, а й ставлення до їжі. Чоловік більше не використовує її, щоб боротися зі стресом, краще контролює емоції та став упевненішим у собі.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.