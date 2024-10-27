На зображенні вам потрібно знайти 5 гральних кубиків, що відрізняються від решти. Чи вистачить у вас снаги, запитують у Daily Star, щоб знайти їх усі менш ніж за хвилину?
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Тільки люди з лазерним зором можуть помітити 5 інакших кубиків у морі клонів
Головоломки корисні для саморозвитку, а ще й зміцнюють зв'язки між клітинами мозку. Не кажімо навіть про те, що втіха від вдало знайденого рішення відчутно покращує настрій, адже від цього вивільняється дофамін.
Існує безліч головоломок, які по-різному кидають виклик вашому мисленню. Конкретно ця головоломка перевіряє ваші навички сприйняття.
- Вам потрібно уважно розглянути зображення та виявити аномалії.
- Чим швидше ви це зробите, тим більш сприйнятливими ви будете до всього навколо.
У дописі на Reddit опублікували це зображення з морем немов клонованих гральних кісток, розкиданих на сірому фоні. І начебто всі кубики розташовані так, що цифра 5 нагорі. Але це не так – якщо ви придивитеся, то побачите більше.
На зображенні є 5 кубиків, які мають інші числа зверху – по одному для кожного з можливих, крім 5 (1, 2, 3, 4 і 6). Чи зможете ви знайти всі 5?
Шукайте 5 кубиків, де не 5 крапок на верхівці / Зображення з Reddit
Головоломка з гральними кубиками: відповідь
- Кубик з цифрою 1 – у верхньому правому куті.
- З цифрою 2 – також праворуч, трохи далі за половину шляху вниз.
- 3 – у верхній лівій чверті зображення.
- 4 – з лівого боку, перед тим, як дійдете до половини зображення.
- 6 – у правому нижньому куті.
Коментатори допису похвалили головоломку – мовляв, вона достатньо весела й водночас не настільки складна, щоб рвати на собі волосся. А найважче людям чомусь було знайти четвірку. А вам?