Під час співбесіди вони часто ставлять претендентів у скрутне становище, ставлячи їм різні завдання та запитання. А нещодавно один пошукач був приголомшений, коли йому запропонували хитромудрий брейн-ринг, пише The Daily Star.

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Він запанікував і не зміг дати відповідь на місці – і продовжував чухати потилицю ще довго після закінчення співбесіди. Тож чи можете ви її розгадати? У Reddit він розповів: "Під час співбесіди мені поставили запитання, на яке я не зміг правильно відповісти, і я подумав, що хтось може мені допомогти".

Як звучить завдання? У вас є дві однакові шайби, які ковзають по поверхні без тертя з однаковою початковою швидкістю. Вони повинні перетнути фінішну лінію на однаковій відстані від лінії старту. Однак, коли шайба A ковзає, вона перетинає "провал" у таблиці, але повертається на початкову висоту після падіння. Шайба B ковзає по абсолютно рівній поверхні. Яка з них досягне фінішу першою?

Можна з упевненістю сказати, що думки в коментарях розділилися. Хоча деякі користувачі погодилися, що шайби досягнуть фінішу одночасно, інші вважали, що шайба А зможе перетнути його першою.

Один користувач сказав: "Обидві долетять одночасно. Оскільки горизонтальна відстань і початкові швидкості однакові, то і час, витрачений на це, має бути однаковим – за кінематичним рівнянням: відстань (в х) дорівнює швидкості (в х) * час".



Ця задача змусила чимало людей добряче подумати / Фото master1305

Інший користувач додав: "Зробіть занурення плоскою горизонтальною лінією вниз, плоским рівнем внизу, а потім такою ж плоскою горизонтальною лінією назад вгору. Горизонтальна складова руху має прискорення, а потім уповільнення, яке дорівнює косинусу кута".

А третій користувач сказав: "З того, що я зрозумів з мого аналізу та інших тут (я спочатку помилявся). Шайба А прилітає першою, тому що вона прискорюється на шляху вниз, а на шляху вгору може лише сповільнитися до початкової швидкості, оскільки "обертальне" сповільнення є єдиною зміною в її швидкості.

Отже, по суті, шайба А прискорюється на деякий час, а потім повертається до нормального стану, подібно до тимчасового прискорення в автомобілі, що зводить нанівець тертя з енергією, яка надходить в систему.

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Як бачите, під час співбесіди вас можуть поставити у глухий кут не питанням "Де ви бачите себе через 5 років?". До слова, Ілон Маск теж полюбляє цікаві задачі для тих, хто прагне потрапити у його команду.