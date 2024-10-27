На картинке вам нужно найти 5 игральных кубиков, что отличаются от остальных. Будет ли вам по плечу, спрашивают в Daily Star, найти их все менее чем за минуту?

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Только люди с лазерным зрением могут заметить 5 других кубиков в море клонов

Головоломки полезны для саморазвития, а еще и укрепляют связи между клетками мозга. Не говорим даже о том, что радость от удачно найденного решения ощутимо улучшает настроение, ведь от этого высвобождается дофамин.

Существует множество головоломок, которые по-разному бросают вызов вашему мышлению. Конкретно эта головоломка проверяет ваши навыки восприятия.

Вам нужно внимательно рассмотреть изображение и выявить аномалии.

рассмотреть изображение и выявить аномалии. Чем быстрее вы это сделаете, тем более восприимчивыми вы будете ко всему вокруг.

В заметке на Reddit опубликовали это изображение с морем словно клонированных игральных костей, разбросанных на сером фоне. И вроде бы все кубики расположены так, что цифра 5 наверху. Но это не так – если вы присмотритесь, то увидите больше.

На картинке есть 5 кубиков, у которых другие числа сверху – по одному для каждого из возможных, кроме 5 (1, 2, 3, 4 и 6). Сможете ли вы найти все 5?

Ищите 5 кубиков, где не 5 точек на верхушке / Изображение с Reddit

Головоломка с игральными кубиками: ответ

Кубик с цифрой 1 – в верхнем правом углу.

С цифрой 2 – также справа, чуть дальше половины пути вниз.

3 – в верхней левой четверти изображения.

4 – с левой стороны, перед тем, как дойдете до половины изображения.

6 – в правом нижнем углу.

Комментаторы сообщения похвалили головоломку – мол, она достаточно веселая и одновременно не настолько сложная, чтобы рвать на себе волосы. А труднее всего людям почему-то было найти четверку. А вам?