Захоплива головоломка з гральними кубиками: тільки надзвичайно гостроокі люди здатні її пройти

Хитромудрою головоломкою поділилися користувач на Reddit. Щоб розв'язати її, потрібен дуже гострий розум та ще гостріше око.

На зображенні вам потрібно знайти 5 гральних кубиків, що відрізняються від решти. Чи вистачить у вас снаги, запитують у Daily Star, щоб знайти їх усі менш ніж за хвилину?

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Тільки люди з лазерним зором можуть помітити 5 інакших кубиків у морі клонів

Головоломки корисні для саморозвитку, а ще й зміцнюють зв'язки між клітинами мозку. Не кажімо навіть про те, що втіха від вдало знайденого рішення відчутно покращує настрій, адже від цього вивільняється дофамін.

Існує безліч головоломок, які по-різному кидають виклик вашому мисленню. Конкретно ця головоломка перевіряє ваші навички сприйняття.

Вам потрібно уважно розглянути зображення та виявити аномалії.

розглянути зображення та виявити аномалії. Чим швидше ви це зробите, тим більш сприйнятливими ви будете до всього навколо.

У дописі на Reddit опублікували це зображення з морем немов клонованих гральних кісток, розкиданих на сірому фоні. І начебто всі кубики розташовані так, що цифра 5 нагорі. Але це не так – якщо ви придивитеся, то побачите більше.

На зображенні є 5 кубиків, які мають інші числа зверху – по одному для кожного з можливих, крім 5 (1, 2, 3, 4 і 6). Чи зможете ви знайти всі 5?

Шукайте 5 кубиків, де не 5 крапок на верхівці / Зображення з Reddit

Головоломка з гральними кубиками: відповідь

Кубик з цифрою 1 – у верхньому правому куті.

З цифрою 2 – також праворуч, трохи далі за половину шляху вниз.

3 – у верхній лівій чверті зображення.

4 – з лівого боку, перед тим, як дійдете до половини зображення.

6 – у правому нижньому куті.

Коментатори допису похвалили головоломку – мовляв, вона достатньо весела й водночас не настільки складна, щоб рвати на собі волосся. А найважче людям чомусь було знайти четвірку. А вам?