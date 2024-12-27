IQ-тести – це завдання, які вимагають логічного та критичного мислення. Вони чудово підходять для вимірювання інтелекту людини. Цей тест з сірниками – те, що допоможе перевірити себе, пише 24 Канал з посиланням на Jagran Josh.

Варте уваги Лише найкмітливіші можуть знайти зебру серед тигрів за 3 секунди: перевірте себе

Розв'яжіть рівняння за 9 секунд

Вважаєте себе високоінтелектуальною людиною? Тоді ми пропонуємо перевірити себе. А допоможе вам у цьому наша нова головоломка. На зображенні ми бачимо сірники. Вони викладені так, що перед нами є таке рівняння:

5 +7 = 2



Переставте правильно сірник у цьому рівнянні / Ілюстрація Pinterest

Ясна річ, розв'язок тут неправильний. Чи можете ви переставити сірники так, щоб рівняння стало правильним? Але є лише одна умова. Прочитайте її уважно, а потім продовжуйте.

Умова звучить так: "Можна переставити лише один сірник".

Тепер у вас є 9 секунд, щоб розв'язати задачу. Ваш час починається зараз! Подивіться на малюнок і уважно вивчіть його.

Ви розв'язали вже головоломку з сірниками? Покваптесь, адже час не гумовий. Нумо, у вас усе вийде! Придивіться уважніше, щоб підтвердити свій статус.

3... 2... 1... Час вийшов!

Ну що, вдалось розв'язати рівняння? Вітаємо тих, хто впорався. У вас однозначно надзвичайно гострий розум і високий інтелект.

Якщо вам не вдалось розв'язати рівняння – не засмучуйтесь. Далі ми розповімо про розв'язок і те, який же сірник потрібно було посунути, щоб отримати бажаний результат.

Розв'язання цієї головоломки з сірниками полягає в тому, щоб перемістити один сірник від знаку додавання і приєднати його до числа 5.

Переставлене рівняння матиме такий вигляд:

9 - 7 = 2

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Якщо вам сподобалось розв'язувати цю головоломку з сірниками, поділіться нею з друзями та родиною і подивіться, хто розв'яже її найшвидше.