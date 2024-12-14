Фотографія, яку порівняно нещодавно опублікували у фейсбуці, не на жарт розбурхала мережу, пише 24 Канал. Люди шоковані тим, що вони побачили.

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Придивіться до татуся у басейні

Батько, який плаває в басейні, став вірусним – і не з тих причин, про які ви могли б подумати.

Іноді зображення можуть вимагати від вас придивитись ще раз. І це фото не є винятком. На ньому зображений чоловік, який відпочиває у басейні, але з ним щось не так.

Ви можете подумати, що він просто самотньо плаває у воді, але тут ви помиляєтесь. Насправді на зображенні є прихована деталь, і лише деякі люди помічають її відразу.

Фотографію опублікували у фейсбуці. Вона зібрала 16 000 вподобань на сторінці Hood Meme. Оптична ілюзія також отримала 2100 коментарів і її поширили 1900 разів.

То що ж не так? А те, що у татуся на спині відпочиває його синочок. Однак, де ж голова хлопчика? При першому погляді все, що видно, – це синьо-червоний купальний костюм дитини.



Чи бачите ви голову хлопчика? / Фото зі сторінки Hood Meme

Підпис змусив людей чухати потилиці, стверджуючи: "Мені знадобилося 5 хвилин, щоб знайти голову дитини". Тим часом, у коментарях люди були так само розгублені. Один запитав: "Вона у воді? Я її не бачу".

Інший був так само спантеличений: "Там немає дитячої голови, тільки голова батька". Третій здався і зізнався: "Я бачу її тільки тому, що хтось виділив її в коментарях, тож я списав. Мій мозок занадто багато думав".

А ще хтось залишився спантеличеним надовго: "Так, мене готували близько 45 хвилин". Потім була ця розчарована душа: "Це було важко". Інша людина додала з ноткою гумору: "У нього є уявний друг".

Однак, деякі глядачі з орлиним оком розгадали таємницю фотографії, як показав один користувач, схожий на детектива: "Все просто, його голова там. Вона просто затінена". Людина прокоментувала: "Я бачу голову дитини тільки тоді, коли тримаю телефон догори дном".

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Тоді інший запропонував: "Краще збільшити". А ви змогли розгледіти хлопчика на знімку? Придивіться ще раз. У вас точно вийде!