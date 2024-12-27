IQ-тесты – это задания, которые требуют логического и критического мышления. Они прекрасно подходят для измерения интеллекта человека. Этот тест со спичками – то, что поможет проверить себя, пишет 24 Канал со ссылкой на Jagran Josh.

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Решите уравнение за 9 секунд

Считаете себя высокоинтеллектуальным человеком? Тогда мы предлагаем проверить себя. А поможет вам в этом наша новая головоломка. На картинке мы видим спички. Они выложены так, что перед нами есть такое уравнение:

5 +7 = 2



Переставьте правильно спичку в этом уравнении / Иллюстрация Pinterest

Понятное дело, решение здесь неправильное. Можете ли вы переставить спички так, чтобы уравнение стало правильным? Но есть только одно условие. Прочитайте его внимательно, а потом продолжайте.

Условие звучит так: "Можно переставить только одну спичку".

Теперь у вас есть 9 секунд, чтобы решить задачу. Ваше время начинается сейчас! Посмотрите на рисунок и внимательно изучите его.

Вы решили уже головоломку со спичками? Поторопитесь, ведь время не резиновое. Давайте, у вас все получится! Присмотритесь внимательнее, чтобы подтвердить свой статус.

3... 2... 1... Время вышло!

Ну что, удалось решить уравнение? Поздравляем тех, кто справился. У вас однозначно чрезвычайно острый ум и высокий интеллект.

Если вам не удалось решить уравнение – не расстраивайтесь. Далее мы расскажем о решении и то, какую же спичку нужно было подвинуть, чтобы получить желаемый результат.

Решение этой головоломки со спичками заключается в том, чтобы переместить одну спичку от знака сложения и присоединить ее к числу 5.

Переставленное уравнение будет иметь следующий вид:

9 - 7 = 2

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Если вам понравилось решать эту головоломку со спичками, поделитесь ею с друзьями и семьей и посмотрите, кто решит ее быстрее.