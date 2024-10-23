Во время собеседования они часто ставят соискателей в затруднительное положение, ставя им различные задачи и вопросы. А недавно один соискатель был ошеломлен, когда ему предложили хитроумный брейн-ринг, пишет The Daily Star.

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Он запаниковал и не смог дать ответ на месте – и продолжал чесать затылок еще долго после окончания собеседования. Так можете ли вы ее разгадать? У Reddit он рассказал: "Во время собеседования мне задали вопрос, на который я не смог правильно ответить, и я подумал, что кто-то может мне помочь".

Как звучит задание? У вас есть две одинаковые шайбы, которые скользят по поверхности без трения с одинаковой начальной скоростью. Они должны пересечь финишную линию на одинаковом расстоянии от линии старта. Однако, когда шайба A скользит, она пересекает "провал" в таблице, но возвращается на начальную высоту после падения. Шайба B скользит по абсолютно ровной поверхности. Какая из них достигнет финиша первой?

Можно с уверенностью сказать, что мнения в комментариях разделились. Хотя некоторые пользователи согласились, что шайбы достигнут финиша одновременно, другие считали, что шайба А сможет пересечь его первой.

Один пользователь сказал: "Обе долетят одновременно. Поскольку горизонтальное расстояние и начальные скорости одинаковы, то и время, потраченное на это, должно быть одинаковым – по кинематическому уравнению: расстояние (в х) равно скорости (в х) * время".



Эта задача заставила немало людей хорошенько подумать / Фото master1305

Другой пользователь добавил: "Сделайте погружение плоской горизонтальной линией вниз, плоским уровнем внизу, а затем такой же плоской горизонтальной линией обратно вверх. Горизонтальная составляющая движения имеет ускорение, а затем замедление, которое равно косинусу угла".

А третий пользователь сказал: "Из того, что я понял из моего анализа и других здесь (я сначала ошибался). Шайба А прилетает первой, потому что она ускоряется на пути вниз, а на пути вверх может только замедлиться до начальной скорости, поскольку "вращательное" замедление является единственным изменением в ее скорости.

Итак, по сути, шайба А ускоряется на некоторое время, а затем возвращается к нормальному состоянию, подобно временному ускорению в автомобиле, что сводит на нет трение с энергией, поступающей в систему.

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Как видите, во время собеседования вас могут поставить в тупик не вопросом "Где вы видите себя через 5 лет?". К слову, Илон Маск тоже любит интересные задачи для тех, кто хочет попасть в его команду.