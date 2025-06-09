А це означає, що ми будемо зосереджуватися на професійному зростанні та побутових справах. Понеділок 9 червня буде найскладнішим днем тижня, але вже з 11 будуть можливості для задоволення. Далі читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі, що впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 9 червня до 15 червня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня).

Починаючи з цього тижня, Овни, акцент на особистому житті буде відчуватися в домашніх, сімейних та побутових справах. Ви можете виявити, що хороші новини починають з'являтися у вашому житті. Ви можете вирішити зробити ремонт, переїхати або придбати нерухомість.

Ви можете знайти більше спокою та емоційного задоволення завдяки проведенню часу вдома або зустрічам із близькими людьми. У цей період ви також можете відчути допомогу від родини, навіть фінансову.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Тельці, зараз більша увага зірок до ваших інтелектуальних занять, особливо пов'язаних зі спілкуванням. Ви можете зайнятися писанням, виступами, навчанням, викладанням або навіть запуском блогу, подкасту чи медіапроєкту. Контракти будуть для вас вигідними, а подорожі можуть стати приємними.

Ви помітите, що проводити час з друзями, братами та сестрами або сусідами стає все важливіше. Також ви можете придбати новий засіб пересування, як-от велосипед чи автомобіль.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Близнюки, ви помітите, що Всесвіт впливає на вас по-іншому. Буде більше можливостей для достатку і процвітання. Плани, які ви почали втілювати торік, можуть почати проявлятися яскравіше, навіть пустять коріння. Ви, ймовірно, притягнете до себе більше доходів і матеріальних благ.

Якщо пощастить, ви зможете трохи більше розкошувати. Також вам можуть підвищити зарплату, або ви знайдете краще оплачувану роботу, тут все залежить від вас – скористайтеся моментом.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Раки, ви вступаєте в один з найщасливіших періодів. Це початок циклу, який повинен принести багато нових можливостей, стосунків і щасливих нових початків. Вам дуже важливо зараз ризикнути та посіяти насіння в усіх напрямках.

Ви повинні скористатися моментом, якщо хочете розпочати новий розділ у своєму житті. Щоб у наступному році зловити принаймні один великий прорив, який наповнить вас ейфорією.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Леви, ваш темп життя помітно сповільниться. Це аж ніяк не обов'язково погано, а навіть може бути бажаним. Ви можете відчувати, ніби вас ведуть зірки, а космічні послання відкриваються все частіше. Зараз саме час відкритися для інтуїції та творчості в усіх її проявах.

Ви зараз очищаєте поле і відпускаєте все і всіх, хто не корисний для вас. Зосередьтеся на спокої та мирі, обмірковуючи, що ви хотіли б розпочати.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Діви, життя може стати для вас набагато радіснішим і святковішим. Ви можете відчути, що стаєте більш товариськими, а дружні стосунки та спільноти розширюються. Дехто також може помітити, що люди стають набагато більш готовими допомогти в цей час, тож прохання про послугу відкриватимуть вам нові можливості.

Багато хто може зустріти принаймні одного нового друга, який наповнить життя радістю. Це хороший час, щоб оцінити довгострокові надії та цілі, і братися за їхнє втілення.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

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Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Терези, зараз більшу увагу приділяйте вашим амбіціям, цілям та спадщині. У вас буде більше удачі, визнання та досягнень, ніж у будь-якого іншого знака Зодіаку. Зараз саме час підійматися кар'єрними сходами й прагнути до зірок.

Аплодисменти, нагороди, схвальні відгуки та нові вершини можуть з'явитися у вашому житті, але все буде залежати від того, наскільки ви наполегливо працювали останнім часом. Утім, дехто може вирішити й змінити кар'єру.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Для вас, Скорпіони, зараз – дуже благословенний і щасливий цикл. Ви відчуєте в собі прагнення злетіти на нові напрямки та пізнати більше про життя, людей і світ.

Дехто може знайти удачу принаймні в одній з таких сфер: юриспруденція, медіа, видавнича справа, міжнародний бізнес, стосунки, подорожі, духовна та громадська діяльність. Крок у невідоме зараз буде для вас вдалим, тож розправте крила і летіть.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Стрільці, ви знайдете більше удачі, але вона буде сприяти дещо в незвичні способи. Люди у щасливих союзах можуть знайти більше близькості, чуттєвості та довіри. Люди в розлуці можуть знайти щастя та остаточно розв'язати важливі питання.

У цей час може відбутися зцілення. Вам також можуть посміхнутися великі фінанси, угоди, кредитні лінії або навіть дохід вашої родини.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

Козероги, ви зараз найщасливіші в усіх стосунках. Особисті або професійні зв'язки можуть перейти на новий рівень. Ви можете почати жити разом у парі, підписати контракти у бізнесі тощо.

Партнерські стосунки повинні наповнювати вас радістю, люди стануть більш корисними, ніж зазвичай. Також можуть з'явитися нові партнери. Але знайте, чого ви конкретно хочете від них.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Життя буде рухатися досить швидко, Водолії. Продуктивність буде пріоритетом, а робота, рутина та обов'язки заповнять ваш календар. Це чудовий час для досягнення значного прогресу.

Ви зможете зрушити гори, працюючи більше годин або знайшовши кращу роботу, яка надає пріоритет балансу між роботою та особистим життям. Удача також посміхнеться вам в інших сферах, особливо в ситуаціях із колегами або домашніми тваринами.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Риби, ви раптом виявите, що життя стає більш барвистим і приємним. Ви можете відчути, що радість, романтика і магія чекають на вас на кожному кроці. Це один з найкращих періодів для ваших сердечних бажань.

Це про поліпшення стосунків, пошуку нової половинки, творчості, самовираження, спорту й хобі. Ви можете виявити, що у вас є більше часу для задоволення, ніж було останнім часом, тож живіть сміливо.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik