Щоб найкраще провести цей час, підходьте до життя з чесністю та без агресії, й дозвольте собі трохи спонтанності. Далі читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі про те, що чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 2 червня до 8 червня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня).

Зараз ви зіткнетеся зі своїм минулим, Овни, але водночас будете дивитися в майбутнє. У цей період ви можете відчувати більший тягар на своїх плечах – і в особистому, і в професійному плані. Можливо, ви візьмете на себе більше відповідальності, або відчуєте глибоку потребу рухатися новими напрямками.

Шлях вперед стане легшим, якщо ви будете методичними, практичними й зосередженими. Настав час будувати нове життя, і повірте – ви це зможете.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Зараз у вас буде глибока потреба замислитися над минулим, Тельці. Ви можете відчувати сильніше бажання оцінити себе, свої минулі дії та те, від чого вам потрібно звільнитися, щоб перейти на новий рівень.

Якщо ваші тривоги чи невпевненість зараз здаються сильнішими, пошукайте відчуття спокою. Ви можете зосередитися на розробці проєктів і планів на самоті, які можуть принести вам великий успіх у перспективі.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Ви починаєте усвідомлювати, що деякі ваші дружні стосунки чи спільноти, до яких ви належите, не відповідають тому, хто ви є, Близнюки. Зараз ваше соціальне коло може зменшуватися. Це може бути трохи сумно – бачити, як друзі віддаляються, але ви побачите, що це відбувається тому, що ці люди не відповідають тому, куди веде вас ваша доля.

До слова, деякі з ваших дружніх стосунків можуть стати навіть набагато міцнішими, або ви знайдете нову дружбу, яка стане зв'язком на все життя. Ви також можете усвідомити, що деякі з ваших прагнень і цілей не приносять вам задоволення або є просто недосяжними, і ви можете змінити напрямок.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Зараз, Раки, ви ще більше зосередитеся на професійному житті та кар'єрі. Може здаватися, що на ваших плечах лежить більший тягар, ніж будь-коли, ніби ви тонете під нескінченними навантаженнями. Справи можуть піти на спад, бо ви незадоволені своєю траєкторією.

Дехто може повністю змінити свій професійний шлях і цілі, але ось порада – рухайтеся вперед обережно. Ви можете натрапити на проблеми з авторитетними особами. Та якщо ви будете наполегливо працювати зараз, то можете виявити, що закріплюєте довгострокову спадщину успіху.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Леви, часи зараз будуть для вас трохи легшими, ніж для інших. Ви будете більше зосереджуватися на переосмисленні того, до яких ви прагнете нових горизонтів в особистому та професійному плані. Це може бути важливий період для навчання, нових сертифікатів.

Також ви можете усвідомити, що вам потрібно більше сенсу в житті, пов'язаного з подорожами, духовністю, участю в житті громади. Можуть виникати певні перешкоди, але в підсумку перемога буде за вами, якщо ви будете практичними, повільними та стабільними.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Діви, ви переживаєте один із найскладніших періодів. Можливо, ви натрапите на опір, виклики, перешкоди та слабкості, причім майже на кожному кроці. І це як в особистому, так і в професійному житті. Зараз, здається, вам доведеться відчути кармічні уроки в одній з таких сфер: довіра і вразливість, близькість і сексуальність, активи або інвестиції, питання великого багатства.

На щастя, ви зможете розв'язати будь-які проблеми, якщо будете зосереджені й реалістичні. Дехто з вас буде наполегливо працювати, щоб позбутися боргів або забезпечити собі тривалу стабільність у майбутньому.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

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Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Готуйтеся до дуже важливого і кармічного періоду зараз, Терези. З одного боку, ви можете виявити, що вам доведеться пережити розлуку. Наприклад, розірвати стосунки з важливими партнерами в особистому або професійному житті.

Але також цілком імовірно, що в цей період ви зможете налагодити міцні зв'язки на все життя. Контракти, переговори та конкуренція можуть стати для вас джерелом сили або труднощів, залежно від того, як ви діяли в минулому і наскільки чесними ви є в сьогоденні.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Скорпіони, ви чутливий знак, здатний вловлювати тонкі рухи Всесвіту. І ви бачите, що вже вирує щось нове, і можете відчувати, ніби берете на себе трохи більше в кількох різних аспектах. Ключ до успіху – бути методичним, суворим і дисциплінованим.

Окремо слід зазначити, що в цей період на вас чекають інтенсивні уроки з продуктивності та зайнятості. Можливо, у вас буде багато роботи, або ви відчуєте потребу знайти щось нове.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Всесвіт часто є місцем яскравих емоцій та адреналіну, Стрільці. І зараз ви можете відчувати, що вам потрібно бути більш практичними та реалістичними у кількох сферах. Це романтика та побачення, кохання, діти, хобі, мистецтво та самовираження.

У цей період в стосунках іскра може здаватися згаслою, та треба зосередитися на тому, як ви бачите майбутнє. І все може вийти на досить позитивний штиб. Для самотніх зараз основна увага буде зосереджена не на бурхливих і пристрасних романах, а на пошуку людини, яка буде поруч з вами у житті.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

Козероги, зараз космічна енергія може стати сильнішою. Більше уваги буде вашому особистому життю, дому, родині, господарству або нерухомості. У цей період можуть виникнути певні виклики, як-от необхідність розв'язувати сімейні проблеми або допомагати комусь із родичів.

Можуть виникнути складні ситуації, пов'язані з житлом, навіть якщо це буде щось на зразок початку тривалого ремонту. З позитивного боку, ви можете в цей час осісти або зробити важливі покупки, також пов'язані з нерухомістю.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Водолії, вам пощастить трохи більше, ніж іншим знакам Зодіаку. Ви будете більше зосереджуватися на інтелектуальних пошуках і тому, як ви спілкуєтеся зі світом. Дехто може зацікавитися академічними питаннями, оновленням сертифікатів, почати працювати над важливими проєктами, публічними виступами або рекламою.

Ви можете усвідомити, що вам потрібно переосмислити своє послання до світу. Можуть бути кармічні уроки, пов'язані з братами й сестрами, сусідами або друзями.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Риби, ви відчуваєте більший тиск з боку Всесвіту. Ви, ймовірно, будете трохи більше зосереджені на переосмисленні себе та розумінні того, ким ви хочете бути зараз і в майбутньому. Вам доведеться пройти більше кармічних уроків щодо вашої самооцінки та того, що ви цінуєте в інших.

У більш фізичному сенсі, ситуації, пов'язані з грошима, доходами та майном, можуть вимагати більше уваги. Ви можете відчувати більшу напругу у фінансовому плані, але з часом зможете створити довгостроковий добробут.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik