18 березня буде дуже чутливим днем, а весняне рівнодення принесе пристрасть. На 22 березня заплануйте щось особливе, бо це один із найкращих днів для кохання у році. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 17 до 23 березня 2025 року
- Овен (20 березня – 19 квітня). Вас буде крутити в усіх напрямках. Вам може здатися, що ви не знаєте, куди йти, тому будьте особливо уважними у спілкуванні. Переглядайте все кілька разів, щоб нічого не пропустити. На щастя, буде шанс проаналізувати свій прогрес, переосмислити й вибрати кращий шлях вперед. Люди та ситуації з минулого знову повернуться до вас.
- Телець (19 квітня – 20 травня). Всесвіт зараз говорить з вами загадками. Ваша інтуїція буде працювати на повну. Це фантастичний період, щоб шукати синхронізм у всьому. Зірки радять саме зараз планувати всі свої подальші дії. І вони згодні підказати вам, як ви можете значно поліпшити своє життя вже зараз.
- Близнюки (20 травня – 20 червня). Можливо, ви переосмислите ситуації, які сталися раніше, або возз'єднаєтеся з людьми з минулого. Прийміть енергію зірок, щоб відродити сміх і магію у ваших стосунках. Зверніться до когось, кого ви добре пам'ятаєте, щоб надолужити згаяне. Але якщо ви наполегливо працювали над досягненням якоїсь особистої віхи, то зараз процес може затягнутися або потребуватиме певних змін.
- Рак (20 червня – 22 липня). Всесвіт зіграє з вами злий жарт, якщо ви приділяєте забагато уваги своєму професійному зростанню і кар'єрним цілям. Тому що є багато рухомих частин, які можуть вказувати в різних напрямках. Це не найкращий час для запуску проєкту, пошуку нової роботи або початку чогось, що вплине на кар'єрний ріст. Але якщо ви хочете стерти пил із чогось з минулого, це може бути позитивним моментом.
- Лев (22 липня – 22 серпня). Зараз вам варто пристосуватися до більш повільного ритму життя. Всесвіт заохочує вас відпочити, перезарядитися і жити сьогоднішнім днем. Попри ваше бажання рухатися в нових напрямках і шукати пригод, можливо, краще задуматися над планами й поглядами на життя. Це чудовий період для глибоких роздумів. Також подорож до місць, які ви вже відвідували раніше, може принести вам задоволення.
- Діва (22 серпня – 22 вересня). Цей тиждень особливо несприятливий для важливих рішень, пов'язаних з грошима. Ви можете прийняти неправильне рішення. Наприклад, можете виявити, що не зовсім правильно оцінюєте активи, інвестиції, розрахунки або кредитні лінії. Однак у вас може з'явитися більше можливостей, щоб розібратися зі своїми фінансами або навести порядок з боргами.
Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото kornthedarkness55297@vecteezy
- Терези (22 вересня – 22 жовтня). У цей час всі питання партнерства будуть досить дивними. Ви можете виявити, що ви та важлива для вас людина не бачите один одного або не працюєте в тандемі. Але це може бути чудовий час, щоб сісти й обговорити способи ефективного спілкування і партнерства. Ситуації, розмови чи стосунки з минулого будуть особливо помітними. Подумайте, як знайти відповіді на питання про минуле, щоб покращити свій шлях вперед. І не будуйте зараз серйозних планів та не давайте обіцянок у стосунках.
- Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Продуктивність на цьому тижні буде на рекордно низькому рівні. Вам може здатися, що все застигло у кризі та абсолютно нічого не вдається зробити. Але ви могли б використати енергію зірок, щоб наздогнати роботу і проєкти, які залишалися поза увагою. Водночас ця ж енергія може спричинити плутанину в питаннях зайнятості. Тож якщо ви хочете змінити ситуацію у позитивний бік, зробіть це саме зараз.
- Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Плутанина, затримки або невизначеність будуть заполоняти ваш шлях. Це, швидше за все, вплине на особисте життя, а також на творчість і хобі. Вам може здатися, що все, що ви вважали істинним у цих сферах, насправді не відповідає тому, де ви зараз перебуваєте. Тож це гарний час, щоб подумати про нові погляди. Також люди з минулого можуть прагнути возз'єднання, і це позитивна новина для вас.
- Козеріг (21 грудня – 19 січня). Всесвіт перемішує ваші емоції, і ви можете відчувати себе особливо чутливим або тривожним. Ваша увага зосереджена на домі, сім'ї, і ситуації, пов'язані з цими сферами, можуть вимагати більшої уваги. Можливо, це через рішення, які ви прийняли раніше, і тепер вам доведеться мати справу з наслідками. Вирішуйте все зі співчуттям і любов'ю.
- Водолій (19 січня – 18 лютого). Приділяйте особливу увагу всім своїм комунікаціям і контрактам. Найкраще спочатку вислухати, а не нав'язувати свої ідеї. Всі інтелектуальні справи зараз не на часі. Однак це ідеальний час для повторення розмов, в яких ви хочете здобути більше інформації. Поточна енергетика сприяє відновленню зв'язку з друзями, сусідами, братами чи сестрами.
- Риби (18 лютого – 20 березня). Всесвіт зараз особливо повільний, тому вам краще дрейфувати серед хвиль. Не варто нічого форсувати в цей час. Зверніть увагу, що фінансові питання будуть дуже своєрідними, що може спричинити стрес або плутанину. Найкраще, що ви можете зробити – це оцінити свій бюджет і знайти способи скорочення витрат. Якщо чеки затримуються, а витрати зростають, змиріться з цим – і це пройде.