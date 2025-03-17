18 березня буде дуже чутливим днем, а весняне рівнодення принесе пристрасть. На 22 березня заплануйте щось особливе, бо це один із найкращих днів для кохання у році. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 17 до 23 березня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Вас буде крутити в усіх напрямках. Вам може здатися, що ви не знаєте, куди йти, тому будьте особливо уважними у спілкуванні. Переглядайте все кілька разів, щоб нічого не пропустити. На щастя, буде шанс проаналізувати свій прогрес, переосмислити й вибрати кращий шлях вперед. Люди та ситуації з минулого знову повернуться до вас.

Вас буде крутити в усіх напрямках. Вам може здатися, що ви не знаєте, куди йти, тому будьте особливо уважними у спілкуванні. Переглядайте все кілька разів, щоб нічого не пропустити. На щастя, буде шанс проаналізувати свій прогрес, переосмислити й вибрати кращий шлях вперед. Люди та ситуації з минулого знову повернуться до вас. Телець (19 квітня – 20 травня). Всесвіт зараз говорить з вами загадками. Ваша інтуїція буде працювати на повну. Це фантастичний період, щоб шукати синхронізм у всьому. Зірки радять саме зараз планувати всі свої подальші дії. І вони згодні підказати вам, як ви можете значно поліпшити своє життя вже зараз.

Всесвіт зараз говорить з вами загадками. Ваша інтуїція буде працювати на повну. Це фантастичний період, щоб шукати синхронізм у всьому. Зірки радять саме зараз планувати всі свої подальші дії. І вони згодні підказати вам, як ви можете значно поліпшити своє життя вже зараз. Близнюки (20 травня – 20 червня). Можливо, ви переосмислите ситуації, які сталися раніше, або возз'єднаєтеся з людьми з минулого. Прийміть енергію зірок, щоб відродити сміх і магію у ваших стосунках. Зверніться до когось, кого ви добре пам'ятаєте, щоб надолужити згаяне. Але якщо ви наполегливо працювали над досягненням якоїсь особистої віхи, то зараз процес може затягнутися або потребуватиме певних змін.

Можливо, ви переосмислите ситуації, які сталися раніше, або возз'єднаєтеся з людьми з минулого. Прийміть енергію зірок, щоб відродити сміх і магію у ваших стосунках. Зверніться до когось, кого ви добре пам'ятаєте, щоб надолужити згаяне. Але якщо ви наполегливо працювали над досягненням якоїсь особистої віхи, то зараз процес може затягнутися або потребуватиме певних змін. Рак (20 червня – 22 липня). Всесвіт зіграє з вами злий жарт, якщо ви приділяєте забагато уваги своєму професійному зростанню і кар'єрним цілям. Тому що є багато рухомих частин, які можуть вказувати в різних напрямках. Це не найкращий час для запуску проєкту, пошуку нової роботи або початку чогось, що вплине на кар'єрний ріст. Але якщо ви хочете стерти пил із чогось з минулого, це може бути позитивним моментом.

Всесвіт зіграє з вами злий жарт, якщо ви приділяєте забагато уваги своєму професійному зростанню і кар'єрним цілям. Тому що є багато рухомих частин, які можуть вказувати в різних напрямках. Це не найкращий час для запуску проєкту, пошуку нової роботи або початку чогось, що вплине на кар'єрний ріст. Але якщо ви хочете стерти пил із чогось з минулого, це може бути позитивним моментом. Лев (22 липня – 22 серпня). Зараз вам варто пристосуватися до більш повільного ритму життя. Всесвіт заохочує вас відпочити, перезарядитися і жити сьогоднішнім днем. Попри ваше бажання рухатися в нових напрямках і шукати пригод, можливо, краще задуматися над планами й поглядами на життя. Це чудовий період для глибоких роздумів. Також подорож до місць, які ви вже відвідували раніше, може принести вам задоволення.

Зараз вам варто пристосуватися до більш повільного ритму життя. Всесвіт заохочує вас відпочити, перезарядитися і жити сьогоднішнім днем. Попри ваше бажання рухатися в нових напрямках і шукати пригод, можливо, краще задуматися над планами й поглядами на життя. Це чудовий період для глибоких роздумів. Також подорож до місць, які ви вже відвідували раніше, може принести вам задоволення. Діва (22 серпня – 22 вересня). Цей тиждень особливо несприятливий для важливих рішень, пов'язаних з грошима. Ви можете прийняти неправильне рішення. Наприклад, можете виявити, що не зовсім правильно оцінюєте активи, інвестиції, розрахунки або кредитні лінії. Однак у вас може з'явитися більше можливостей, щоб розібратися зі своїми фінансами або навести порядок з боргами.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото kornthedarkness55297@vecteezy