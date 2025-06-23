Скажімо, 23 червня може бути поганий настрій, а вже 24 червня може найщасливішим днем року. Зірки радять усім у цей час проявляти ініціативу, а що впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 23 червня до 29 червня 2025 року
Овен (20 березня – 19 квітня).
- Овни, цього тижня на вас чекає багато хороших новин, які дадуть вам глибоке відчуття миру, спокою і вдячності.
- Якщо говорити більш конкретно, ви можете почути радісні новини або досягти прориву в домашніх, сімейних або побутових справах. Наприклад, відвідати чудову вечірку з родичами, знайти будинок своєї мрії або просто відчути себе більш впевнено, ніж за останні роки.
Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik
Телець (19 квітня – 20 травня).
- Тельці, цей тиждень буде для вас особливо динамічним. На вас чекає бурхлива енергія, яка вплине на ваше соціальне життя, подорожі або хороші новини щодо роботи.
- Інтелектуальні заняття, академічні питання або медіапроєкт можуть принести значний прорив. Також ви можете зустріти нового друга або налагодити жваві стосунки з братом, сестрою, приятелем або сусідом.
Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik
Близнюки (20 травня – 20 червня).
- Близнюки, готуйтеся до потенційного виграшу джекпоту цього тижня. Ви ще не мали такої удачі у фінансових справах цього року.
- Тиждень може принести прорив у зароблянні грошей завдяки підвищенню зарплати, збільшенню доходу, новій пропозиції роботи, клієнту чи додатковому заробітку. Однак вам потрібно шукати своє золото, а не чекати манни небесної.
Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik
Рак (20 червня – 22 липня).
- Раки, ви можете відчути, ніби ганялися за веселкою і нарешті знайшли свій горщик із золотом. Цей час сприятиме здійсненню ваших мрій. Ви можете знайти удачу, процвітання, щастя, кохання, успіх – що завгодно.
- Однак головне зараз – стратегічно використовувати свій час. Біжіть до кожних відкритих дверей, складайте нові плани, мрійте про велике.
Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik
Лев (22 липня – 22 серпня).
- Леви, тиждень буде насиченим з кількох причин, і може змусити вас бути більш вдумливим у цей час. Прориви наближаються, але вони можуть бути більше духовними або внутрішніми, ніж фізичними. Наприклад, ви можете пережити одкровення, яке змінить ваше життя.
- Дехто з вас відчує благословення Всесвіту як форму кармічної відплати за щось добре, що ви зробили колись.
Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik
Діва (22 серпня – 22 вересня).
- Діви, тиждень може стати для вас одним з найурочистіших, і це може проявитися у кілька способів. Ви можете почути чудові новини, пов'язані з друзями, спільнотами або соціальними мережами.
- Хтось може надати вам можливість досягти мрії чи прагнення всього життя. Дехто з вас може зустріти в цей час нового друга, тому не забувайте відкриватися новим людям.
Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik
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Терези (22 вересня – 22 жовтня).
- Терези, готуйтеся до тижня, який може стати для вас вершиною тріумфу. Ви не мали стільки щастя в кар'єрі вже давно, і цей час може стати початком нового розділу або моментом, коли ви зійдете на трон.
- Однак не можна сидіти склавши руки – ви повинні бути стратегічними, щоб знати, як саме ви хочете піднятися до вершин. Скористайтеся моментом, щоб завоювати прихильність авторитетної особи або подати заявку на кращу роботу.
Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik
Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).
- Скорпіони, тиждень може здатися вам схожим на підйом на американських гірках, і ви можете відчувати метеликів у животі перед тим, як злетіти рейками вниз.
- Буде безліч можливостей і пригод, Всесвіт пропонує вам відкриті двері, щоб піти у новому напрямку, який може бути захопливим, хоча й трохи страшним. Якщо ви це зробите, то можете виявити, що еволюціонуєте як людина та здобуваєте набагато більше від життя.
Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik
Стрілець (22 листопада – 21 грудня).
- Стрільці, ви один із найщасливіших знаків Зодіаку тижня в плані багатства і процвітання. Цей час може надати вам можливість збільшити свої заощадження або отримати значну суму грошей, чи то у формі виплати, премії, спадщини, кредиту чи бонусу. Це може навіть бути зміна в пільгах, які пропонує ваш роботодавець.
- Однак не робіть нічого надто ризикованого, а зосередьтеся на активах та інвестиціях.
Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik
Козеріг (21 грудня – 19 січня).
- Козероги, тиждень може назавжди змінити ваше життя в плані стосунків. Удача на вашому боці, і ви можете зустріти когось із великим потенціалом у царині особистого або професійного життя.
- Ті з вас, хто вже перебуває в щасливому союзі, можуть побачити, як цей зв'язок розквітає і переходить на новий рівень.
Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik
Водолій (19 січня – 18 лютого).
- Водолії, цей тиждень для вас буде схожий на швидкісну трасу, але ви зможете впоратися з мільйоном справ одночасно.
- Ви будете працювати на повну потужність, і тиждень також може принести вам величезну удачу в роботі. Наприклад, ви отримаєте нагороду за добре виконане завдання або почнете нову кращу роботу.
Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik
Риби (18 лютого – 20 березня).
- Риби, ви можете відчути, ніби на вас сяє промінь космічного світла. Цей тиждень – один із найщасливіших за роки, і він принесе прорив у справі, яка є мрією вашого серця. Це може бути момент, коли ви зустрінете свою другу половинку, а якщо ви у стосунках, то дасте довгострокові обіцянки.
- Зірки спонукають вас знову відчути себе дитиною, тож зосередьтеся на тому, що робить вас найщасливішими, особливо на красі, дружбі або хобі.