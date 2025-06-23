Скажімо, 23 червня може бути поганий настрій, а вже 24 червня може найщасливішим днем року. Зірки радять усім у цей час проявляти ініціативу, а що впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 23 червня до 29 червня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня).

Овни, цього тижня на вас чекає багато хороших новин, які дадуть вам глибоке відчуття миру, спокою і вдячності.

Якщо говорити більш конкретно, ви можете почути радісні новини або досягти прориву в домашніх, сімейних або побутових справах. Наприклад, відвідати чудову вечірку з родичами, знайти будинок своєї мрії або просто відчути себе більш впевнено, ніж за останні роки.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Тельці, цей тиждень буде для вас особливо динамічним. На вас чекає бурхлива енергія, яка вплине на ваше соціальне життя, подорожі або хороші новини щодо роботи.

Інтелектуальні заняття, академічні питання або медіапроєкт можуть принести значний прорив. Також ви можете зустріти нового друга або налагодити жваві стосунки з братом, сестрою, приятелем або сусідом.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Близнюки, готуйтеся до потенційного виграшу джекпоту цього тижня. Ви ще не мали такої удачі у фінансових справах цього року.

Тиждень може принести прорив у зароблянні грошей завдяки підвищенню зарплати, збільшенню доходу, новій пропозиції роботи, клієнту чи додатковому заробітку. Однак вам потрібно шукати своє золото, а не чекати манни небесної.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Раки, ви можете відчути, ніби ганялися за веселкою і нарешті знайшли свій горщик із золотом. Цей час сприятиме здійсненню ваших мрій. Ви можете знайти удачу, процвітання, щастя, кохання, успіх – що завгодно.

Однак головне зараз – стратегічно використовувати свій час. Біжіть до кожних відкритих дверей, складайте нові плани, мрійте про велике.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Леви, тиждень буде насиченим з кількох причин, і може змусити вас бути більш вдумливим у цей час. Прориви наближаються, але вони можуть бути більше духовними або внутрішніми, ніж фізичними. Наприклад, ви можете пережити одкровення, яке змінить ваше життя.

Дехто з вас відчує благословення Всесвіту як форму кармічної відплати за щось добре, що ви зробили колись.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Діви, тиждень може стати для вас одним з найурочистіших, і це може проявитися у кілька способів. Ви можете почути чудові новини, пов'язані з друзями, спільнотами або соціальними мережами.

Хтось може надати вам можливість досягти мрії чи прагнення всього життя. Дехто з вас може зустріти в цей час нового друга, тому не забувайте відкриватися новим людям.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

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Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Терези, готуйтеся до тижня, який може стати для вас вершиною тріумфу. Ви не мали стільки щастя в кар'єрі вже давно, і цей час може стати початком нового розділу або моментом, коли ви зійдете на трон.

Однак не можна сидіти склавши руки – ви повинні бути стратегічними, щоб знати, як саме ви хочете піднятися до вершин. Скористайтеся моментом, щоб завоювати прихильність авторитетної особи або подати заявку на кращу роботу.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Скорпіони, тиждень може здатися вам схожим на підйом на американських гірках, і ви можете відчувати метеликів у животі перед тим, як злетіти рейками вниз.

Буде безліч можливостей і пригод, Всесвіт пропонує вам відкриті двері, щоб піти у новому напрямку, який може бути захопливим, хоча й трохи страшним. Якщо ви це зробите, то можете виявити, що еволюціонуєте як людина та здобуваєте набагато більше від життя.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Стрільці, ви один із найщасливіших знаків Зодіаку тижня в плані багатства і процвітання. Цей час може надати вам можливість збільшити свої заощадження або отримати значну суму грошей, чи то у формі виплати, премії, спадщини, кредиту чи бонусу. Це може навіть бути зміна в пільгах, які пропонує ваш роботодавець.

Однак не робіть нічого надто ризикованого, а зосередьтеся на активах та інвестиціях.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

Козероги, тиждень може назавжди змінити ваше життя в плані стосунків. Удача на вашому боці, і ви можете зустріти когось із великим потенціалом у царині особистого або професійного життя.

Ті з вас, хто вже перебуває в щасливому союзі, можуть побачити, як цей зв'язок розквітає і переходить на новий рівень.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Водолії, цей тиждень для вас буде схожий на швидкісну трасу, але ви зможете впоратися з мільйоном справ одночасно.

Ви будете працювати на повну потужність, і тиждень також може принести вам величезну удачу в роботі. Наприклад, ви отримаєте нагороду за добре виконане завдання або почнете нову кращу роботу.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Риби, ви можете відчути, ніби на вас сяє промінь космічного світла. Цей тиждень – один із найщасливіших за роки, і він принесе прорив у справі, яка є мрією вашого серця. Це може бути момент, коли ви зустрінете свою другу половинку, а якщо ви у стосунках, то дасте довгострокові обіцянки.

Зірки спонукають вас знову відчути себе дитиною, тож зосередьтеся на тому, що робить вас найщасливішими, особливо на красі, дружбі або хобі.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik