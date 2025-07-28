Наприклад, Верховна Рада може виправити свою помилку. Також Венера, наша планета задоволення, принесе більш чуттєву енергію у наші стосунки. А що конкретно впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі.

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Овен (20 березня – 19 квітня).

Овни переживатимуть глибоку еволюцію у спілкуванні зі світом. Ви можете виявити, що спосіб, яким висловлюєте свої ідеї та реалізуєте свої інтелектуальні прагнення, кардинально змінюється.

З одного боку, ви стаєте досить прозорливим, з іншого – люди можуть цього не розуміти.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Тельці переживають трансформацію з перспективою на наступні роки. Можливо, відбудеться серйозна еволюція у сфері ваших доходів, фінансів і багатства, яка принесе великі злети або падіння, або ж змінить ваше ставлення до грошей.

Це може бути чудовий час, щоб почати шукати нестандартні способи заробітку.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Близнюки почнуть помічати, що життя здається трохи іншим. Це може бути період, коли ви раптом стаєте більш спраглим до пригод або прагнете виразити абсолютно нову ідентичність. Життя може почати підкидати вам нові можливості – або виклики.

Ви можете проявити нові таланти, змінити свій зовнішній вигляд тощо. Хай там як, будьте відкритим до нового себе.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Раки можуть помітити, що за лаштунками готується щось нове, інші ж можуть відчувати спалахи тривоги. Що найкраще робити з новою космічною енергією? Залишайтеся в тіні та слухайте своє тіло.

Якщо ви це зробите, найближчий час може бути для вас легшим, оскільки ви еволюціонуєте у ще більш збалансовану і врівноважену людину.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Леви, ваші дружні стосунки та соціальні мережі починають еволюціонувати та змінюватися. Ви можете навіть виявити, що раптом почали притягувати до себе більш ексцентричних, унікальних, креативних або драматичних людей.

Також ви можете помітити, що дехто з найближчих друзів починає поводитися інакше, ніж раніше, і через це ви потрапляєте у нові ситуації.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Діви, зараз ви можете раптом відчути незадоволення своєю кар'єрою та амбіціями й вирішити радикально їх змінити – і тим самим ви нібито зміните долю всього свого життя.

Однак деякі з вас можуть помітити, що починають відчувати сильні злети й падіння на роботі, або піднятися на вершини успіху, про які навіть не мріяли.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

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Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Терези, вам можуть відкритися величезні можливості для нових пригод. Це час прийняти радикальні нові починання і дозволити Всесвіту вести вас шляхом, що відкривається перед вами. Якщо ви будете сміливим, то зможете знайти можливості для особистого та професійного зростання, і навіть змінити хід своєї долі.

Також можуть з'явитися нові можливості для подорожей, навчання, роботи в ЗМІ, які принесуть вам велике задоволення.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Скорпіони, Всесвіт підготував для вас унікальні сюрпризи, можливо, пов'язані з багатством, якщо це стосується активів, інвестицій, премій або розрахунків. Якщо ви прагнули зростання у стосунках, пов'язаних з довірою, вразливістю або близькістю – Всесвіт може тепер відкрити вам двері.

На іншому рівні ваші сексуальні та еротичні бажання, ймовірно, зміняться, тож розглядайте їх як інструмент для більшого задоволення та самовираження.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Стрільці, ви можете виявити, що ваш партнер у бізнесі чи коханні прагне більшої свободи або виражає себе по-новому. З одного боку, це може бути просто зміна стилю, наприклад одягу чи зачіски. З іншого, це може бути щось більш серйозне, як-от кардинальна зміна кар'єри, яка відіб'ється на житті вас обох.

У людей без пари уявлення про ідеального партнера можуть змінитися зараз, тож хай будуть відкритими до тих, хто не відповідає їхньому типу.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

Козероги, Всесвіт має для вас нову енергетику. Вам буде потрібно більше свободи, різноманітності та змін у балансі між роботою та особистим життям. Це може навіть стати поштовхом до того, щоб залишити своєю роботу заради чогось абсолютно нового, захопливого та інакшого.

Ви також можете помітити, що ваше тіло змінюється і вимагає від вас нового раціону або режиму фізичних вправ.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Водолії, очікуйте на зміни у сердечних бажаннях. Любов, яку ви даруєте, буде еволюціонувати драматично. Ви можете виявити, що ваш стиль побачень змінився, як і ваші вподобання. Ваш "тип" може більше не відповідати вашим уявленням, що буде особливо актуально для одиноких.

Крім того, спосіб самовираження – хобі, мистецтво тощо – може кардинально змінитися зараз. Це може бути гарний час, щоб спробувати нові навички або творчість.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Риби, трансформація може зачепити ваш дім, нерухомість або сімейне життя. Вас чекають сюрпризи, але найкраще довіритися процесу, а не дозволяти йому надто вас розхитувати.

Деякі з вас можуть помітити, що сім'я потребує більше уваги, оскільки виникає багато нових ситуацій. Або ви можете виявити, що в майбутньому постійно переїжджаєте з одного місця в інше.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik